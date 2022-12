Macron afferma di aver avuto una discussione “chiara e onesta” con Musk sulla politica di Twitter | Elon Musk

Emmanuel Macron ha dichiarato di aver avuto una discussione “chiara e onesta” con Elon Musk sulle politiche di moderazione dei contenuti di Twitter, appena un giorno dopo che il presidente francese ha annunciato le sue preoccupazioni sulla questione.

Politiche utente trasparenti, controllo dei contenuti notevolmente migliorato e protezione della libertà di parola: è necessario compiere sforzi prima Cinguettio Macron ha detto in un tweet dopo il suo incontro con Musk venerdì pomeriggio.

Allineamento con l’ambizione dell’industria automobilistica e la reindustrializzazione in Francia e in Europa, J’ai échangé aujourd’hui avec @dipendente sui futuri progetti industriali verdi, notamment sulla fabbricazione di veicoli elettrici e batterie. pic.twitter.com/oMwcejKGx6 – Emanuele Macron 3 dicembre 2022

E giovedì Macron, che è in visita negli Stati Uniti che includeva conversazioni con Joe Biden Ha detto in un’intervista a Good Morning America che crede che ci siano “responsabilità e limiti” alla libertà di parola.

I ricercatori hanno segnalato un aumento dell’incitamento all’odio sulla piattaforma dei social media dopo che Musk, un sostenitore della libertà di parola, ha annunciato la grazia per gli account sospesi sotto la precedente leadership dell’azienda che non violavano la legge o si occupavano di “spam orribile”.

Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha rilevato Twitter a ottobre e ha rapidamente implementato modifiche a prodotti e personale, Compreso il licenziamento di migliaia di dipendenti Con i team in gran parte responsabili della moderazione dei contenuti.

Mercurio Miliardario Recuperato un gran numero di account È stato precedentemente bandito per aver violato le regole sui contenuti, comprese quelle dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dell’ex consigliere di Trump Steve Bannon, della commentatrice di destra britannica Katie Hopkins e dell’ex mago del Ku Klux Klan David Duke. Ye, precedentemente noto come Kanye West, è stato riportato brevemente Poi è stato nuovamente vietato Questa settimana dopo che il rapper ha twittato una foto di una svastica mescolata con la stella di David.

Anche Twitter ce l’ha Smettila di imporre una regola Impedisci agli utenti di condividere informazioni errate su Covid-19 e sull’efficacia del vaccino.

L’uomo più ricco del mondo non ha fatto mistero della sua strenua opposizione alle restrizioni sanitarie messe in atto per combattere la pandemia, soprattutto quando significavano la chiusura temporanea della sua fabbrica Tesla in California.

Macron la scorsa settimana ha criticato Musk per aver cambiato la sua politica, poiché le infezioni da Covid-19 sono aumentate drasticamente in Francia.

Musk, che si è definito un “assoluta libertà di parola”, ha visto gli inserzionisti allontanarsi dal sito, negando a Twitter la sua principale fonte di reddito.

L’itinerario del presidente francese ha previsto una visita in Louisiana, lo stato americano più storicamente legato al suo Paese, per celebrare antichi legami culturali e discutere di politica energetica e crisi climatica.

Venerdì Macron ha incontrato i leader politici e ha visitato lo storico quartiere francese di New Orleans, il cuore della città, fermandosi a parlare e stringere la mano ai passanti.

Questa visita di Stato ci permette di porre la Francia, e con la Francia, e l’Europa, al centro dell’agenda americana. “Questa è una buona cosa”, ha detto Macron ai giornalisti in francese, secondo una traduzione dei giornalisti.