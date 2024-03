NFL Combine 2024: si ritiene che Caleb Williams sia il primo invitato a rifiutare i test medici e sta ancora partecipando all'evento

INDIANAPOLIS — Caleb Williams, la presunta scelta n. 1 in assoluto ad aprile Draft della NFLPortare NFL Combina squadre senza esami medici, dicono più fonti a CBS Sports.

Una fonte della lega ritiene che la Williams sia la prima invitata collegiale all'evento dopo aver rifiutato i test medici, che in genere sono considerati uno degli incontri più importanti del gruppo.

Accettando il suo invito, Williams non ha nemmeno firmato la condivisione delle sue cartelle cliniche con tutte le 32 squadre, dicono le fonti.

Per anni, la NFL ha ricevuto lamentele da parte di potenziali candidati sulla durata delle visite mediche e sulla frequenza con cui i medici di tutte le squadre esaminano lo stesso giocatore e pongono le stesse (o simili) domande.

Williams, ex vincitore dell'Heisman Trophy alla USC, dovrebbe essere il quarterback numero 1 nel draft. È possibile che i Chicago Bears scelgano la Williams ad aprile Dopo aver scambiato Justin Fields Nelle prossime settimane.

Williams ha una leva finanziaria unica come presunta prima scelta. Ha scelto di non condurre alcun test sul campo nel complesso, Il che è insolito Tra i migliori centrocampisti concordati degli ultimi anni. Non ha firmato con un agente ed è possibile che non lo faccia prima del draft.

Secondo una fonte, avrebbe dovuto incontrare otto squadre a Indianapolis: Bears, Commanders, Raiders, Vikings, Falcons, Patriots, Jets e Giants. Secondo le fonti, si è incontrato con i Bears mercoledì sera a Indianapolis.

È previsto un incontro con i media venerdì mattina a Indianapolis in una sessione che dovrebbe durare circa 15 minuti. La Williams si allenerà con le squadre al Pro Day della USC il 20 marzo.

ESPN ha riferito per la prima volta che Williams non aveva intenzione di sottoporsi a test medici presso la mietitrebbia, e ha anche riferito che intende sottoporsi a test medici con le squadre che incontra individualmente durante il processo di pre-draft.

Tecnicamente, National Football Scouting (NFS) gestisce il gruppo come terza parte della NFL. Negli ultimi anni i gruppi hanno sentito più giocatori che vogliono eliminare le visite mediche.

La lega ha fatto diversi tentativi negli ultimi anni per rendere il processo di pre-draft più favorevole ai giocatori, soprattutto in un'era di empowerment dei giocatori, di nulla e di una nuova generazione di atleti.

2024 Draft della NFL Si terrà dal 25 al 27 aprile a Detroit. Ulteriori informazioni sulle bozze possono essere trovate su CBSSports.com, incluso un ordine di bozza aggiornato settimanalmente, bozze fittizie e sguardi regolarmente disponibili su potenziali clienti qualificati.