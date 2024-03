“Satellite SOS” sta arrivando su Google Pixel, ed ecco cosa farà

È presente la connettività satellitare per gli smartphone Dimostrare valore sugli iPhone di Apple, ma è una funzionalità che fatica a uscire sui dispositivi Android. Tuttavia, la nuova funzionalità “SOS Satellite” ha iniziato a essere lanciata questa settimana sui telefoni Google Pixel e abbiamo un’anteprima di ciò che sarà in grado di fare.

Se oggi vai in Impostazioni > Sicurezza ed emergenza sul tuo telefono Pixel, molto probabilmente vedrai apparire il messaggio “SOS satellitare” tra SOS emergenza e Rilevamento incidente stradale. Google, apparentemente per errore, ha esteso l'impostazione a quasi tutti i dispositivi Pixel con un recente aggiornamento dei servizi di connettività adattiva.

Ma la funzione al momento non fa nulla. Toccando “SOS Satellite” sul tuo Google Pixel non si apre alcun menu, ma presto lo farà.

Tramite un Pixel rootato abbiamo potuto accedere all'elenco che Google sta preparando per questa funzionalità. La pagina satellitare SOS spiega:

Con il tuo telefono Pixel puoi inviare messaggi ai servizi di emergenza e condividere la tua posizione quando non riesci a connetterti a una rete mobile o Wi-Fi.

La pagina dice che puoi chiamare o inviare messaggi ai servizi di emergenza, condividere la tua posizione utilizzando Google Maps e rispondere a domande sull'emergenza. Non si sa se sarai in grado di contattare chiunque al di fuori dei servizi di emergenza, ma Google spiega anche che condividerà il tuo nome e numero di telefono dal tuo account Google, nonché i dettagli di contatto per un massimo di tre contatti di emergenza.

Google ribadisce i dettagli condivisi a fondo pagina:

Quando contatti i servizi di emergenza via satellite, il tuo nome, e-mail, numero di telefono, posizione, informazioni sul dispositivo (IMEI, lingua, modello, livello della batteria) e informazioni di emergenza vengono condivisi con i servizi di emergenza e i fornitori di servizi satellitari.

La pagina si collega a una pagina di supporto di Google sui paesi supportati da Satellite SOS, ma sfortunatamente la pagina non è ancora attiva. C'è anche questo Collegamento Al piano assicurativo Garmin Search and Rescue. In particolare, Google Messaggi mostrava in precedenza segni di utilizzo dei servizi di chiamata satellitare Garmin.

Sono disponibili demo per le chiamate via satellite, ma al momento non funzionano né le opzioni “Prova Demo” né “Test in modalità reale”.



















Non è chiaro quando Google intende lanciare questa funzionalità, ma il fatto che il collegamento sia stato ampiamente visto oggi sui telefoni Pixel e il modo in cui il menu delle impostazioni si è materializzato dietro le quinte suggerisce che non è così. Anche lontano da.

