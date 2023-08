Home » Top News Presentato il poster del Gran Premio di San Marino 2023 Top News Presentato il poster del Gran Premio di San Marino 2023 2 Views Save Saved Removed 0

L’attesa è tanta e i preparativi procedono spediti. Uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno si avvicina a grandi passi e gli organizzatori, quest’anno più che mai, vogliono stupire tutti i presenti e gli appassionati. Nel frattempo, è stato presentato il poster ufficiale del Gran Premio di San Marino 2023, che fa il paio con un’altra importantissima novità.

La MotoGP è un evento a cui bisogna assistere dal vivo!

Per vivere appieno l'atmosfera della MotoGP, ammirare il coraggio e la classe dei piloti in gara, carpire l'essenza di uno sport emozionante come pochi, è fondamentale assistere a una gara dal vivo. E quale occasione migliore del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini? Il circuito di Misano, dedicato dal 2012 all'indimenticato Marco Simoncelli, è uno dei tracciati più amati e ricchi di storia dell'intero motomondiale. Evolutosi in maniera importante nel corso degli ultimi anni per garantire uno spettacolo sempre più coinvolgente, il Misano World Circuit ha visto sfrecciare campioni irraggiungibili come Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner e tantissimi altri ancora.

Il poster ufficiale del 2023