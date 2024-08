Nikki Haley di Taiwan afferma che la politica di isolamento non è salutare, pur esprimendo sostegno a Trump

TAIPEI, Taiwan (AP) – Ex ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Nikki HaleySabato, durante una visita a Taiwan, ha affermato che la politica isolazionista non è “sana” e ha invitato il Partito repubblicano a schierarsi con gli alleati del suo Paese, rivolgendo allo stesso tempo parole gentili al candidato del partito, Donald Trump.

Haley, che corre contro Trump per la nomina presidenziale repubblicana, ha detto ai giornalisti nella capitale Taipei che è fondamentale sostenere gli alleati degli Stati Uniti, tra cui Ucraina e Israele, sottolineando l’importanza di Taiwan, che Pechino rivendica come suo territorio. Portati sotto controllo con la forza, se necessario.

“Non penso che un approccio isolazionista sia salutare. Non credo che l’America potrà mai sedersi in una bolla e pensare che non ci faremo del male”, ha detto.

Sebbene gli Stati Uniti non riconoscano formalmente Taiwan, rimangono un forte sostenitore dell’isola e un importante fornitore di armi. Tuttavia, il tentativo di Trump di riconquistare la presidenza ha destato preoccupazioni. Taiwan ha detto L’America deve pagare per la difesa In un’intervista con Bloomberg Businessweek pubblicata a luglio, ha risposto alla domanda se si sarebbe difeso dall’isola. Possibile azione militare cinese.

Quando Haley ha annullato la sua candidatura per la nomination repubblicana, non lo ha fatto Approvazione immediata Trump, con L’ho accusato Creare confusione e ignorare l’importanza delle alleanze statunitensi all’estero. Ma ha detto a maggio Voterà Per lui, ha chiarito che sentiva che il suo ex capo aveva del lavoro da fare per conquistare gli elettori che lo sostenevano.

Sabato si è espresso a sostegno di Trump. “Abbiamo mostrato al mondo la forza dell’America”, ha detto, che in precedenza ha lavorato con l’amministrazione Trump, sottolineando la loro reazione contro la Cina e le loro concessioni a Russia e Corea del Nord.

“Penso che tutta la forza che abbiamo dimostrato sia che non abbiamo visto guerre, non abbiamo visto invasioni, non abbiamo visto danni arrecati in quel momento. Penso che Donald Trump riporterà tutto ciò”, ha detto. .

Se eletto, Trump ha detto che metterà fine al conflitto in Ucraina prima del giorno dell’inaugurazione a gennaio. Ma l’ambasciatore della Russia presso le Nazioni Unite Ha detto di no. I commenti pubblici di Trump variano tra la critica e il sostegno al sostegno degli Stati Uniti alla difesa dell’Ucraina. Vice Direttore, Sen. JD VanceEra il leader del Partito Repubblicano Gli sforzi per prevenire furono miliardi Aiuti militari e finanziari degli Stati Uniti all’Ucraina dopo l’invasione russa nel 2022.

Tra l’Ucraina e i suoi sostenitori sono cresciute le preoccupazioni che il Paese possa perdere il sostegno chiave degli Stati Uniti La campagna di Trump si sta surriscaldando.

Haley ha criticato la rivale di Trump, la vicepresidente americana Kamala Harris, dicendo che avrebbe “fatto esattamente” quello che ha fatto il presidente Joe Biden. Ha detto quando Harris faceva parte della sua amministrazione I talebani hanno preso il controllo dell’Afghanistan Nel 2021, quando La Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022 E quando Guerra Hamas-Israele È esploso l’anno scorso.

“Era nella stanza delle situazioni accanto a Joe Biden. Ha preso le stesse decisioni proprio lì. Quelle decisioni hanno reso il mondo insicuro”, ha detto.

Sebbene repubblicani e democratici non siano d’accordo su molto in questo momento, Haley ha affermato di riconoscere le “minacce provenienti dalla Cina” e di essere fiduciosi di poter reagire.

Ha detto che il suo partito deve stare al fianco degli alleati del Paese e garantire che l’America dimostri forza in tutto il mondo. Ha anche affermato che qualsiasi regime totalitario “comunista” che danneggi o ferisca altre nazioni indipendenti dovrebbe essere una questione personale per gli Stati Uniti.

“Non vogliamo che la Cina comunista vinca. Non vogliamo che la Russia vinca. “Non vogliamo vedere l’Iran o la Corea del Nord vincere”, ha detto.

Haley ha incontrato il presidente taiwanese Lai Tsing-tae durante il suo viaggio questa settimana. Ha chiamato di più Supporto internazionale Per un’isola dotata di autogoverno, una reazione concertata contro le pretese della Cina e affinché Taiwan diventi membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.