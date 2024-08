Un nuovo design appare negli ultimi leak

Aggiornato il 24 agosto con ulteriori informazioni su un altro grande cambiamento di design: le nuove fotocamere previste per iPhone 16 Pro e iPhone 16.

Quando Apple presenterà l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max questo autunno, e puoi leggere di più su quando verranno rivelati qui, i telefoni arriveranno in nuovi colori. Uno dei quali sarà molto diverso dall’attuale gamma iPhone 15 Pro. Questo non è l’unico cambiamento che attira l’attenzione, con un nuovo rapporto sulle modifiche al design che arrivano anche alle fotocamere anteriori e centrali.

Apple ha introdotto l’iPhone 15 Pro in titanio nella gamma iPhone e l’iPhone 16 Pro verrà fornito con un corpo in titanio. … [+] Colori diversi… Immagini Getty

Tra le funzionalità della nuova fotocamera c’è un pulsante hardware aggiuntivo progettato per la ripresa di video e foto, che verrà discusso più dettagliatamente di seguito. “Tra queste aggiunte c’è l’introduzione di un nuovissimo pulsante Capture, che dovrebbe debuttare su tutta la gamma iPhone 16. Apple ha testato questo pulsante sia sul modello base iPhone 16 che su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro più grandi. Massimo,” Apple Insider Dice.

Tieni presente che questo rapporto afferma che tutti i modelli di iPhone 16 avranno questa funzionalità, che non era stata confermata nelle previsioni precedenti, con commentatori come Mark Gurman di Bloomberg che affermano che potrebbe essere limitata solo ai modelli Pro.

Richiederebbe una modifica al design, soprattutto per gli iPhone del mercato statunitense con connettività mmWave, per ottenere la rete 5G più veloce, perché il nuovo pulsante sarà posizionato esattamente dove si trovava in precedenza il pannello mmWave. Questo ora passerà all’altro lato del telefono.

“In termini di design, il pulsante per scattare foto è unico perché si abbina alla cornice. Non risalta allo stesso modo dei pulsanti di accensione o del volume,” dice il rapporto, suggerendo senza sorprese che Apple voglia mantenere il telefono elegante e attraente come sempre.

Sebbene le funzioni ovvie siano scattare una foto o avviare un video, non si limita a queste funzionalità.

Sarà anche sensibile alla pressione, si sostiene. Sembra che includerà la cosiddetta “tecnologia di rilevamento della forza”, il che significa che sarà in grado di riconoscere diversi gradi di pressione applicata. Si ritiene che ciò significhi che un tocco leggero metterà a fuoco l’immagine, mentre una pressione forte la porterà via.

Poiché si tratta di un pulsante ampio, si ritiene inoltre che spostando il dito verso sinistra o destra lungo di esso, fornirà anche un nuovo modo pulito per ingrandire e rimpicciolire lo scatto.

L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus avranno ancora due fotocamere, secondo un rapporto separato e ampliato in… Apple Insider Il che copre molti aspetti di ciò che verrà.

La fotocamera principale da 48 MP rimarrà invariata, mentre la fotocamera ultra-wide da 12 MP avrà un’apertura più rapida, da f/2.4 a f/2.2 più ampia. Si ritiene inoltre che i normali iPhone avranno anche funzionalità di fotografia macro.

Ma i cambiamenti più grandi arriveranno su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Come riportato altrove, l’equivalente dello zoom 5x del teleobiettivo sarà in entrambe le dimensioni del Pro (al momento è un’esclusiva dell’iPhone 15 Pro Max, mi hanno detto per ragioni di spazio). La fotocamera principale rimarrà la stessa degli attuali modelli Pro, ovvero 48 megapixel.

La novità più sorprendente è l’arrivo di un secondo sensore da 48 megapixel. La fotocamera ultra-wide di Pro e Pro Max si sposterà su questo sensore e offrirà le stesse funzionalità della fotocamera principale, ovvero la possibilità di scattare a piena risoluzione e di combinare posizioni di pixel adiacenti per creare immagini migliori da 12 MP.

Oltre a tutti questi aggiornamenti, c’è l’attesissimo pulsante per l’acquisizione di foto menzionato sopra, che secondo il rapporto arriverà su tutti i modelli di iPhone 16. Tra gli altri vantaggi del fatto che è un pulsante capacitivo: non può essere attivato accidentalmente in tasca.

Tornando ai nuovi colori che saranno offerti dai telefoni iPhone Pro, il famoso leaker Majin Boo ha descritto le quattro colorazioni che offriranno questi telefoni, e recentemente è caduto in polemica dopo aver pubblicato un presunto invito a partecipare all’evento in cui i telefoni iPhone Pro È previsto l’annuncio dei telefoni iPhone. L’invito era falso (come ho detto qui) e Majin Bu lo spiegò rapidamente.

Penso che qui abbiano una base più solida quando dicono che i colori saranno bianco, nero, oro e grigio, ma Apple non lo chiamerà così. L’argomento è stato pubblicato su XI colori attualmente disponibili per il modello Pro sono Natural Titanium, Titanium Blue, Titanium White e Titanium Black. I fact-checker più attenti noteranno sicuramente che Apple è desiderosa di promuovere il fatto che l’iPhone 15 Pro ha il titanio nella sua struttura.

La nuova collezione sembra essere simile, con il colore grigio che probabilmente sarà una nuova versione del titanio naturale. E il colore dorato? Secondo la fuga di notizie, si chiamerà Desert Titanium. Majin Bu dice, In un post separato“Il colore del titanio del deserto è una sorta di oro scuro, simile al viola antico, ed è relativamente sottile e profondo.”

Il viola scuro era uno dei colori della gamma iPhone 14 Pro ed era abbastanza scuro da essere attenuato. Si ritiene che il nuovo colore sia un marrone caldo, anche se il colore reale potrebbe essere diverso. Le previsioni sulle tonalità esatte che Apple utilizzerà raramente sono del tutto accurate.

Ma il nome, se dovesse rivelarsi vero, ci dà un indizio e suggerisce qualcosa di più leggero e glamour rispetto al resto della collezione.

Ciò coincide con una serie di altre voci e versioni false della serie iPhone 16 Pro recentemente rilasciata. Come sempre, solo perché più commentatori prevedono gli stessi dettagli non significa che ciò sia vero, anche se il peso dei numeri a volte lo rende più probabile.

Il nuovo rapporto si allinea anche con altri rapporti secondo cui l’iPhone blu nell’attuale gamma Pro verrà eliminato e sostituito con il nuovo colore.

Majin Bu Recentemente ha postato di nuovoIl giornale ha pubblicato un’immagine di quello che potrebbe essere il nuovo colore, dicendo: “Questa immagine potrebbe assomigliare al colore del nuovo iPhone 16 Pro, Desert Titanium, cosa ne pensi?” Hanno anche coperto un po’ le loro scommesse continuando, “Il L’immagine si basa su voci e non è sicuro che il colore “L’ufficiale lo rifletterà al 100%”.

C’è un altro dettaglio, nel post precedente, in cui Majin Bu mostrava gli anelli della fotocamera per iPhone 16 Pro in quattro colori. Gli anelli appaiono lucidi, forse indicando che il titanio spazzolato della serie 15 Pro potrebbe essere sostituito con qualcosa di un po’ più lucido.

Il mese prossimo a quest’ora gli iPhone saranno in vendita, quindi ne sapremo di più presto.

