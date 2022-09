Gli incendi della California bruciano case ed evacuano intere città.

John Heggie, un capo del battaglione del Dipartimento di silvicoltura e protezione antincendio della California, ha detto che la prima chiamata è arrivata alle 12:49 venerdì da una proprietà vicina di proprietà di un’azienda di prodotti in legno a Weed. Alcuni vecchi edifici erano in demolizione. Nel giro di due ore, l’incendio è cresciuto fino a circa 900 acri e sono stati emessi ordini di evacuazione per Weed e diverse comunità vicine.

Entro le 19:00, l’incendio era cresciuto fino a 2.580 acri, hanno detto i funzionari di Cal Fire.

Kimberly Green, il sindaco di Weed, ha detto che si trovava in un centro comunitario in ricostruzione dopo gli incendi del 2014 quando la moglie di un collega è corsa dentro e ha visto del fumo in lontananza.

“Quando siamo usciti, si potevano vedere le fiamme saltare lungo la strada”, ha detto.

L’aria era calda e secca, disse, e il vento “urlava”. È corsa a casa e ha chiuso a chiave l’auto mentre raccoglieva i rapporti dei vigili del fuoco e dei suoi vicini nella città operaia di circa 2.900 persone.

“Abbiamo i nostri articoli da toeletta e i nostri documenti importanti, le nostre pistole sono al sicuro e imballate e il nostro rimorchio è pronto per partire”, ha detto. Ha detto di non aver ancora sentito parlare di vittime, ma ha detto che diverse case sono state distrutte e la velocità dell’incendio la preoccupava.