Non ci sono piani per fermare Joel Embiid dopo i recenti problemi di infortunio

NEW YORK – Dopo il secondo breve allarme per infortunio che ha coinvolto il centro stella Joel Embiid in poco più di una settimana, l'allenatore dei Philadelphia 76ers Nick Nurse ha detto dopo una sconfitta per 111-104 in Gara 1 contro i New York Knicks al Madison Square Garden che non ci sono piani per bloccare l'MVP il sovrano.

“È davvero un guerriero e combatte”, ha detto l'infermiera di Embiid.

“Penso che voglia assolutamente giocare.”

Embiid è uscito brevemente dal gioco negli ultimi 2:37 del primo tempo dopo una grande giocata che lo ha visto lanciare una ridicola schiacciata con una mano dopo essersi passato la palla dal tabellone.

Embiid, che ha guidato tutti i marcatori con 18 punti nel primo tempo, era sulla linea di tiro libero ed è stato sorvegliato da Mitchell Robinson quando è caduto al centro della difesa dei Knicks, ha sparato la palla dal tabellone e, con un solo movimento, saltò in aria. L'afferrò con la mano destra e la sbatté attraverso il cerchio.

Ma quando Embiid è sceso, è atterrato sulla gamba sinistra ed è subito caduto a terra. Il gioco è continuato, con i Knicks che hanno ottenuto un layup dall'altra parte, prima che Philadelphia potesse chiamare un timeout e dare un'occhiata. Dopo un lungo periodo sul campo, Embiid alla fine si è ripreso in piedi ed è uscito lentamente dal campo per tornare dritto negli spogliatoi di Filadelfia con le proprie forze, dove è rimasto per il resto del primo tempo.

È stato un momento che ricorda stranamente l'uscita di Embiid da una partita di otto giorni prima contro gli Orlando Magic, quando è andato a canestro, ha segnato, è sceso, si è messo sotto i piedi e poi è tornato a terra per iniziare il terzo periodo. un quarto.

Come accaduto in quella partita, Embiid è tornato in panchina poco prima dell'inizio del secondo tempo e ha raggiunto i suoi compagni di squadra in campo.

“Sapevo quando sono entrato durante l'intervallo che lo stavano controllando”, ha detto l'infermiera. “E che era sveglio e si muoveva. E hanno detto che lo vediamo. Non l'hanno ancora escluso. L'hanno portato fin laggiù per giudicarlo di nuovo.”

Embiid ha rifiutato di parlare con i media dopo la partita.

Ha concluso con 29 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 2 palle recuperate in 37 minuti, e Philadelphia è stato un plus-14 nella sua permanenza in campo, il che significa che gli sono stati accreditati 21 punti nei suoi 11 minuti in panchina. . Tuttavia, dopo che Embiid ha segnato 15 punti al tiro 5 su 9 nel primo quarto, ha ottenuto 14 punti al tiro 3 su 13 negli ultimi tre quarti, incluso 2 su 11 nel secondo tempo.

Nella partita di Orlando della scorsa settimana, anche Embiid ha faticato dopo l'intervallo, segnando 11 punti al tiro 4 su 11.

Questa è stata la settima partita di Embiid da quando è tornato in campo dopo aver subito un intervento chirurgico al menisco laterale del ginocchio sinistro all'inizio di febbraio.

“Niente mi sorprende ora con Joel”, ha detto Tyrese Maxey, che ha guidato Philadelphia con 33 punti. “È sempre un combattente. Cercherà sempre di fare tutto il possibile per la sua squadra. Quindi, se pensa di poter andare via, sarà sicuramente lì”.