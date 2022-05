Punteggio Heat vs Celtics: 7 aggiornamenti di gioco dal vivo mentre Miami e Boston combattono per il posto nelle finali NBA contro i Warriors

La Eastern Conference avrà bisogno di sette partite per decidere il suo campione. Con una sconfitta per 3-2, i Miami Heat sono andati a Boston venerdì sera e hanno battuto i Celtics 111-103 forzando Gara 7 nelle finali orientali. Jimmy Butler ha perso un record in carriera di 47 punti nei playoff poiché la sua squadra voleva vincere. Gli Heat ora hanno la possibilità di completare il ritorno della serie a Miami e guadagnare il secondo posto nelle finali della Coppa del Mondo in tre stagioni. I vincitori dei Golden State Warriors aspettano. Gli Heat sono saliti alla fine del primo tempo, sotto di 18 punti nel secondo quarto grazie a Butler, ma i Celtics hanno ripreso il controllo nel terzo quarto.

Gli Heat puntano alla loro prima apparizione in Coppa del Mondo dal 2020, mentre i Celtics stanno cercando di fare la loro prima apparizione dal 2010. Boston ha perso quattro partite consecutive nella settima partita in trasferta. Tuttavia, è 5-0 perfetto dopo aver perso in questa stagione. Con la vittoria dei Celtics, Ime Udoka è diventato il primo allenatore junior nella storia della NBA a vincere una partita multiplayer di 7 partite; I Celtics hanno battuto i Bucks 109-81 in gara 7 nelle semifinali della Eastern Conference. Erik Spoelstra ha un record di 5-0 nelle finali della Eastern Conference, 4-0 di tutti i tempi nei playoff ECF. Entrambe le squadre tornano in piena salute quando Tyler Hero tornerà da un infortunio alla coscia per gli Heat, mentre i Celtics rimangono ancora una volta a piena potenza. Ecco come guardare Game 7.

Segui di seguito tutti gli aggiornamenti e le analisi in tempo reale dalla FTX Arena tra Heat e Celtics.