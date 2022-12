Nuove sanzioni iniziano a dare i loro frutti in Russia, con Mosca che riconosce l’impatto del deficit

Arresto Gülsen: la pop star turca agli arresti domiciliari per scherzo sulle scuole religiose

READ Arresto Gülsen: la pop star turca agli arresti domiciliari per scherzo sulle scuole religiose

I dati ad alta frequenza mostrano che le esportazioni di petrolio russo sono diminuite da quando sono state imposte le sanzioni e lo spread tra i prezzi del greggio Brent e i prezzi del petrolio degli Urali si è ampliato al livello più alto in sei mesi. [last] settimana.”

“È ancora troppo presto per valutare appieno l’impatto del tetto del prezzo del petrolio del G7 e del divieto dell’UE sulle importazioni di greggio russo entrato in vigore il 5 dicembre, ma le prime indicazioni sono che l’economia russa sta cominciando a sentire il malessere”, disse Nicholas Farr. , economista dell’Europa emergente presso Capital Economics.

Un limite ai prezzi all’esportazione del greggio e del petrolio russo potrebbe costringere l’Iraq Il Cremlino ridurrà la produzione tra il 5% e il 7% l’anno prossimo L’agenzia di stampa RIA ha citato venerdì il vice primo ministro Alexander Novak. Tuttavia, i funzionari hanno suggerito che Mosca sarebbe in grado di finanziare il deficit attraverso l’emissione di obbligazioni nazionali e il proprio fondo di pioggia.

L’ultima serie di sanzioni occidentali contro la Russia per la sua invasione dell’Ucraina ha iniziato a paralizzare l’economia del paese.

Farr ha osservato che ciò aggraverebbe il danno alle entrate energetiche della Russia a causa dei prezzi globali più bassi negli ultimi mesi. Il greggio di riferimento internazionale Brent è sceso da un picco di circa $ 98 al barile in ottobre a circa $ 77 all’inizio di questo mese, rimbalzando a circa $ 84,50 al barile martedì mattina in Europa.

Nel frattempo, la scorsa settimana il rublo russo è sceso di quasi il 10% rispetto al dollaro, diventando di gran lunga la valuta dei mercati emergenti con le peggiori performance dopo aver deluso le aspettative per gran parte dell’anno.

Farr ha suggerito che una delle principali conseguenze di un rublo più debole sarebbe una pressione al rialzo sull’inflazione a causa dei maggiori costi di importazione. il Banca di Russia (CBR) ha posto fine a una serie di tagli dei tassi di interesse in ottobre e dopo aver mantenuto invariata la sua politica monetaria a dicembre, Avvertire che i rischi di inflazione “prevalgono” Più di un inibitore dell’inflazione.

Se il rublo continua a deprezzarsi nel 2023, Farr ha suggerito che la banca centrale russa potrebbe dover prendere in considerazione un aumento dei tassi di interesse per tenere sotto controllo l’inflazione, e Capital Economics ritiene che l’erosione della resilienza della Russia di fronte alle sanzioni occidentali emergerà come un tema principale nel 2023.