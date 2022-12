NVIDIA GeForce RTX 4080 diventa il bestseller di Newegg, RTX 4090 occupa il terzo posto

Le schede grafiche della serie RTX 40 di NVIDIA, tra cui GeForce RTX 4090 e RTX 4080, sembrano essere molto popolari tra gli utenti di PC che cercano la migliore grafica per il proprio PC. Nuovouovo Sappilo, poiché la NVIDIA GeForce RTX 4080 è la scheda grafica più venduta, con la GPU RTX 4090 al terzo posto tra gli acquirenti.

NVIDIA GeForce RTX 4080 occupa la posizione di GPU più venduta a Newegg, seguita da RTX 4090 al terzo posto

Questa notizia è una sorpresa poiché recenti rapporti lo hanno dimostrato GeForce RTX 4080 Mancanza di vendite in tutto il mercato. Newegg riferisce che il best seller nel negozio è la scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC ($ 1.269,99). È interessante notare che le schede grafiche della generazione precedente, come i modelli GeForce RTX 3060 e RTX 3060 Ti di NVIDIA, rimangono tra le prime cinque preferite dai consumatori a causa dei prezzi più bassi riscontrati nelle GPU della serie RTX 30.

Radeon RX 6700 XT e Radeon RX 6600 di AMD sono ancora più indietro rispetto alla GPU RTX 4090 top di gamma, sebbene la scheda grafica NVIDIA sia attualmente $ 1.599,99 ed entrambi i modelli AMD rispettivamente $ 479 e $ 329. Tuttavia, il concorrente di Newegg, Amazon, offre diverse schede grafiche che vendono in modo diverso dal venditore di PC.

Amazon rivela che la scheda grafica più venduta è la NVIDIA GeForce RTX 3060. Le schede RTX 4080 e 4090 sono molto indietro nelle vendite. Ad esempio, la GeForce RTX 4090 di NVIDIA è al quindicesimo posto, mentre la RTX 4080 è intorno al ventottesimo. Cosa potrebbe causare una differenza così drammatica nelle vendite? Alcuni fattori entrano in gioco quando si confronta Newegg con Amazon. Amazon è un venditore globale di più di un semplice hardware e componenti per PC. Il gigante della vendita al dettaglio online vende anche libri, vestiti, film e altro, mentre Newegg è più centrale per ciò che potresti trovare attraverso di loro.

Inoltre, c’è sempre stata una storia di moderazione delle recensioni online, poiché Amazon sembra essere sotto i riflettori per i venditori di terze parti che “aggiornano” i loro prodotti a una valutazione a cinque stelle. E poiché i rivenditori non mostrano le vendite in numero di unità vendute, Newegg o Amazon hanno sovraperformato l’altro in GPU specifiche, rendendo difficile dire quale scheda grafica sia veramente la più venduta.

AMD ha rilasciato le varianti Radeon RX 7900 XT e XTX ($ 899 e $ 999), e su Newegg le carte sono in fondo alla lista, anche con gli ottimi prezzi. Questo potrebbe cambiare radicalmente nel corso del prossimo mese poiché si dice che il gigante della tecnologia stia spedendo 200.000 unità da fornire nel quarto trimestre del 2022. Potremmo dover aspettare per vedere la carta più venduta del 2022 dopo la fine dell’anno per vedere se i numeri di AMD cambiano.

fonte notizie: dispositivi tom