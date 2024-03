Oakland ha sconvolto il Kentucky nel torneo NCAA di March Madness

Buster della serie March Madness: No. Come Oakland, testa di serie 14, ha battuto il Kentucky, testa di serie numero 3 Il Kentucky deve ancora perdere nel round di apertura del torneo NCAA. Mackenzie Salmon spiega come gli Oakland Golden Grizzlies sono riusciti a vincere.

La grande nazione blu sta crollando.

Gli Oakland Golden Grizzlies, 14 ° classificato, hanno utilizzato una memorabile prestazione di tiro da 3 punti di Jack Kohlke per stordire il numero 3 del Kentucky. 80-76Finora è stata la sconfitta più grande nel torneo maschile NCAA.

Oakland ha avuto un inizio difficile dopo aver mancato i primi sette tiri. Ma si è scrollato di dosso con un'eccezionale prestazione da 3 punti, colpendo 15 dei 31 tiri da oltre l'arco – di cui 10 di Kohlke – per sconfiggere quella che era probabilmente la migliore squadra di tiro da 3 punti della nazione.

Questa scioccante sconfitta corona un'altra postseason deludente per il Kentucky, che ha perso due delle ultime tre gare al primo turno e il n. 2 e n. Record di 1-3 in 3 stagioni.

La vittoria sugli otto volte campioni nazionali è stata monumentale per i Golden Grizzlies; Era la loro seconda vittoria in un torneo NCAA, ma la prima su 64.

“Abbiamo amato il Kentucky perché è fantastico”, ha detto l'allenatore Greg Combe dopo la vittoria. “L'abbiamo adorato, l'abbiamo adorato e i nostri figli sono venuti”.

Jack Kohlke guida Oakland per sconfiggere il Kentucky

I Golden Grizzlies erano guidati da Kolke, uscito dalla panchina con una prestazione da 32 punti. È arrivato vicino a eguagliare il record stabilito da Jeff Pryor di Loyola Marymount per la maggior parte delle triple realizzate in 11 partite del torneo NCAA nel 1990. Kohlke è diventato il quinto giocatore nella storia dei tornei NCAA a segnare 10 triple in una partita.

Kohlke ha stimolato Oakland nel primo tempo, realizzando sette triple nei primi 20 minuti.

Quando gli è stato chiesto come la sua squadra sia riuscita a ottenere la vittoria, Kampe ha alzato le spalle a Kolke.

“Questo ragazzo è proprio qui, non è cosciente. Abbiamo parlato tutta la settimana, vai a sparare, ragazzo. Sei il migliore. Lui è il migliore e stasera lo ha dimostrato al mondo”, ha detto Kampe.

Entrando giovedì, Kohlke era terzo nella Divisione I realizzando 3,6 tiri da 3 punti a partita, e la sua percentuale di tiri da 3 punti del 37% si è classificata al 66esimo posto nella nazione.

Dov'è l'Università di Oakland?

No, i Golden Grizzlies non provengono da Oakland, in California.

L'università si trova a Rochester, nel Michigan, e il suo campus si estende fino alle Auburn Hills. Si trova nella contea di Oakland.

Storia del torneo di Oakland Golden Grizzlies

È stata la prima apparizione di Oakland in un torneo NCAA dal 2011 e la sua prima vittoria nella grande danza dal 2005. Quell'anno, l'Alabama batté A&M in una partita del turno di apertura tra le 16 teste di serie prima di perdere contro la Carolina del Nord al primo turno.

Con un record di 0-3 fino a giovedì, la vittoria sul Kentucky è stata la prima al primo turno nella storia della scuola. Oakland giocherà per la prima volta nel secondo turno del torneo NCAA.

Chi è l'allenatore dell'Oakland?

Oakland è guidato da Greg Combe, che è alla sua 40esima stagione come allenatore dei Golden Grizzlies. Attualmente è l'allenatore di ruolo più longevo nel basket universitario.

La vittoria di giovedì dà ora a Compay un record complessivo di 699-536 nelle ultime 21 stagioni a livello di Divisione I, incluso un record di 437-366.

Chi affronterà il prossimo Oakland?

Oakland incontrerà il vincitore del numero 6 del Texas Tech e del numero 11 dello stato della Carolina del Nord nel secondo turno di sabato. La partita si giocherà alla PBG Paints Arena di Pittsburgh.

“Ci godremo circa 45 minuti di questa partita e siamo pronti perché abbiamo l'occasione della vita. Non è finita”, ha detto Gambe.