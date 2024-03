Nexstar è stata multata di 1,2 milioni di dollari dalla FCC, perdendo potenzialmente il canale di punta della CW WPIX-TV a New York

Noam Galai/Getty Images

La Federal Communications Commission ha stabilito che l'acquisizione di WPIX-TV a New York da parte del colosso televisivo locale Nexstar Media Group nel 2020 viola le restrizioni federali sulla proprietà della stazione.

In una sentenza emessa giovedì (leggi qui), l'autorità di regolamentazione ha ordinato a Mission Broadcasting, partner di Nexstar in WPIX, di vendere la stazione. Se ciò fallisse, Nexstar potrebbe portare la stazione sotto il suo ombrello e poi cedere altre stazioni nel suo portafoglio per rimanere di proprietà. La FCC ha inoltre multato la società per 1,2 milioni di dollari.

Nexstar ha risposto impegnandosi ad opporsi “vigorosamente” alla decisione.

WPIX, andato in onda nel 1948, divenne un punto fermo dei media di New York e divenne un affiliato di CW nel 2006. Nexstar, il primo proprietario delle stazioni televisive statunitensi, assunse il controllo di CW nel 2022. Gestisce WPIX dal 2020 sotto un accordo di marketing locale con Mission. Tali accordi, spesso descritti come accordi “collaterali”, sono stati messi sotto esame negli ultimi anni nel contesto di un processo di consolidamento che sta rimodellando il settore televisivo locale, con i regolatori che esprimono preoccupazione che gli accordi possano servire come soluzioni alternative alle regole di proprietà radicate.

La FCC ha affermato nella sua sentenza che Nexstar sembrava essersi impegnata in un “trasferimento di controllo non autorizzato” e ha superato il limite di lunga data del 39% delle famiglie televisive statunitensi raggiunto da un unico proprietario.

Il CEO di Nexstar, Perry Sock, ha dichiarato in un comunicato che la società è “profondamente delusa” dalla decisione della FCC “e intendiamo opporci vigorosamente”.

E continua: L'organismo di regolamentazione è stato ingannato dal rumore spesso distraente nell'ambiente dei media e ha completamente interpretato male i fatti. La verità è che Nexstar ha sempre aderito alle normative FCC.

L'acquisizione di WPIX da parte di Nexstar e l'accordo di marketing locale sono stati approvati dalla FCC nel 2020, quando WPIX-TV è stata acquistata da Mission, ha affermato Sook. “Nexstar ritiene che la cooperazione, i servizi condivisi e gli accordi di marketing locale come quello a cui partecipa siano di vitale importanza per mantenere un mercato dei media competitivo e per consentire alle emittenti di continuare a investire nelle notizie locali, nel giornalismo investigativo e in altri servizi che forniscono in modo esclusivo. alle comunità in cui si trovano”.

Comcast ha presentato un reclamo sulla proprietà di WPIX. “Dopo un esame approfondito, la FCC ritiene che Nexstar stia chiaramente violando le regole della FCC e ordini e controlli WPIX”, ha affermato la società in una nota. Vorremmo ringraziare la Commissione per aver attribuito correttamente la proprietà di WPIX a Nexstar e per aver posto fine alla finzione secondo cui la stazione sarebbe mai stata indipendente una volta che Mission ne fosse diventata il licenziatario.

La presidente della FCC Jessica Rosenworcel ha osservato che alle aziende è vietato possedere o controllare stazioni di trasmissione che raggiungono più del 39% del pubblico televisivo nazionale.

“Il record qui riflette una situazione in cui l'azienda supera questa soglia”, ha detto in una nota. “A meno che il Congresso non modifichi questa legge, è responsabilità di questa agenzia applicarla”.

Brendan Carr, uno dei due repubblicani nel comitato, ha rilasciato una dichiarazione di sostegno. “È preoccupante per me che la FCC citi come prova delle caratteristiche di controllo di una relazione che la FCC aveva precedentemente firmato”, ha detto. “Dobbiamo stare attenti a non indebolire il ragionevole affidamento sulle precedenti decisioni della FCC”.

Ha detto che “manterrà una mente aperta mentre la FCC esaminerà la documentazione in risposta a questo documento. Parte di ciò richiederà alla FCC di garantire che tutti i rimedi che l'agenzia ritiene necessari siano quelli appropriati data la posizione procedurale di questa azione coercitiva .”