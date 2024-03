Dana Carvey si scusa per lo sketch del 'Saturday Night Live' del 1992 in cui l'ospite Sharon Stone si spogliava

I tempi sono cambiati e gli standard dell’umorismo si sono evoluti. così, Sabato sera in diretta La star Dana Carvey si è scusata con Sharon Stone per lo sketch “offensivo” quando ha condotto lo spettacolo nel 1992.

Carvey lo ha modificato durante l'apparizione di Stone in Volare sul muro con Dana Carvey e David Spade Podcast.

Carvey ha descritto Stone come un “buon sportivo” e ha detto che se il momento comico andasse in onda oggi, “a quest'ora saremmo letteralmente arrestati”.

Il disegno in questione aveva il titolo Tassa per la sicurezza aeroportuale. Karvey era una guardia di sicurezza indiana e faceva parte di una squadra di sicurezza che ordinò a Stone di togliersi i vestiti nel caso trasportasse oggetti pericolosi.

Ha detto: “Voglio scusarmi pubblicamente per la scena dello screening di sicurezza in cui ho interpretato un uomo indiano e convinciamo Sharon, o il suo personaggio, o qualsiasi altra cosa, a togliersi i vestiti per passare attraverso l'ordine di sicurezza”. Quindi il 1992, si sa, appartiene ad un'altra epoca.

La Stone ha detto di non essere stata infastidita dal disegno, ma ha concordato che è stato creato in un momento diverso.

“Conosco la differenza tra un reato minore e un crimine”, ha detto. “E penso che stessimo tutti commettendo reati minori [back then] Perché allora non pensavamo che ci fosse qualcosa che non andava. Non avevamo quella sensazione. Ho avuto problemi molto più grandi di così, capisci cosa intendo? Per me era divertente e non mi importava. È stato bello essere il bersaglio dello scherzo.

“Quando interpretavo il personaggio indiano… non c'era malizia in esso”, ha risposto Karvey. “Stavo davvero cercando ritmicamente di farmi una risata. Quindi voglio solo dire che guardandola, la commedia ha bisogno di una persona etero, e tu eri perfetto in questo. Eri completamente onesto e ci hai reso divertenti.”