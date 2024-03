La lettera di Jonathan Glazer trova sostegno da parte di attori e creativi di Hollywood

Rich Polk/PMC

Discorso di accettazione dell'Oscar di Jonathan Glazer Area di interesse La sua vittoria all'Oscar come miglior lungometraggio internazionale ha attirato la condanna di più di mille attori, creativi e dirigenti di Hollywood negli ultimi giorni, ma ce ne sono anche alcuni nel settore dell'intrattenimento che si sono espressi a sostegno di Glazer e del suo discorso. (Per tutti i dettagli sul discorso di Glazer e sulla reazione negativa, clicca qui.)

Per contesto, ecco l'intero discorso di Glazer:

Grazie mille. Leggerò, temo.

Grazie all'Accademia per questo onore, ai nostri partner A24 Films per l'accesso, al Polish Film Institute, allo Stead Museum per la loro fiducia e guida, e ai miei produttori, attori e collaboratori.

Tutte le nostre scelte dovevano rifletterci e confrontarci con il presente, non dico guarda cosa hanno fatto allora, ma piuttosto guarda cosa stiamo facendo adesso.

Il nostro film mostra dove la disumanizzazione porta al peggio. Ha plasmato tutto il nostro passato e presente. E ora siamo qui come uomini che confutano il loro giudaismo e l’Olocausto, dirottati dall’occupazione che ha portato alla lotta di così tante persone innocenti.

Che si tratti delle vittime di ottobre – che si tratti delle vittime del 7 ottobre in Israele o dell’attacco in corso a Gaza, tutte vittime di questa disumanizzazione, come possiamo resistere? Alexandria, la ragazza che brilla nel film come brilla nella vita, ha scelto di farlo. Lo dedico alla sua memoria e alla sua resistenza. Grazie.

Ieri, Lei disse La star Zoe Kazan ha condiviso una serie di tweet che dicevano, in parte: “Un po' scioccante perché chiunque abbia visto Zone of Interest potrebbe rimanere scioccato da ciò che Glazer ha detto agli Oscar… un film determinato a non lasciare che il suo pubblico scappi emozioni o individualità.” “Congratulazioni, questo invece gira lo specchio, chiedendoci di guardarci e pensare… che la persona che ha realizzato questo film potrebbe chiederci la stessa cosa mentre accetta un premio per il suo lavoro… Mi rattrista molto che questa venga considerata una presa di posizione politica”.

Tra gli altri che hanno parlato a sostegno c'era Sono una Vergine Il creatore Boots Riley. “Un ringraziamento a Jonathan Glazer”, ha scritto Riley su X. Ha elogiato Glazer, tra le altre cose, “per essersi espresso contro le atrocità di Gaza e aver affermato che il suo film parla dei giorni nostri”.

Non solo si è espresso contro le atrocità di Gaza e ha detto che il suo film parla del presente, ma ieri sera ho finalmente visto l’area di interesse. Since Under The Skin ha dimostrato che non è necessario attendere la pubblicazione per conoscere il sound design. -Stivali Riley (@BootsRiley) 11 marzo 2024

I Massive Attack hanno anche affermato: “Jonathan Glazer è un regista di altissima integrità, abilità e coraggio. Un regista che ricerca il suo soggetto con la massima cura e soppesa i suoi giudizi artistici con la massima cura e profonda umanità. Quella cura, quel giudizio, e l'umanità ha portato alle conclusioni del suo discorso. Simbiosi.”

Lo hanno espresso anche i direttori Asif Kapadia e Jesse Peretz Supporto al discorso di Glazer, secondo Variety.

Forse la risposta più sorprendente è stata quella che il direttore del Memoriale di Auschwitz, Dr. Piotr M. A. Cywinski, ha pubblicato sulla pagina X ufficiale di quell'organizzazione.

“Nel suo discorso di accettazione dell'Oscar, Jonathan Glazer ha lanciato un avvertimento morale globale contro la disumanizzazione”, inizia la dichiarazione. Il suo obiettivo non era scendere al livello del discorso politico. I critici che si aspettavano una presa di posizione politica chiara o un film limitato al genocidio non ne hanno compreso la profondità del messaggio. Area di interesse Non è un film sull'Olocausto. È innanzitutto un profondo avvertimento sull’umanità e sulla sua natura.

Oltre a ciò, qualcuno ha anche iniziato Petizione su Change.org Per sostenere Glazer. Al momento in cui scriviamo, il numero delle firme ha raggiunto quota 176.