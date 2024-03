Il Canada fissa per la prima volta un limite massimo ai residenti temporanei

21 marzo 2024

Il Canada prevede di fissare dei limiti al numero di residenti temporanei ammessi per la prima volta nella sua storia.

Si applicherà agli studenti internazionali, così come ai lavoratori stranieri e ai richiedenti asilo.

In precedenza il ministro aveva parlato di rivedere gli obiettivi di immigrazione a causa dell'accessibilità economica e della crisi degli alloggi.

Ha aggiunto che questa mossa mira a garantire una crescita “sostenibile” del numero di residenti temporanei che arrivano in Canada.

Nel 2024, ci sono un totale di 2,5 milioni di residenti temporanei in Canada, ha affermato il ministro. Si tratta di un aumento rispetto a quasi 1 milione nel 2021, secondo i numeri dell’agenzia nazionale di raccolta dati Statistics Canada.

Miller ha osservato che il Paese fa molto affidamento sui lavoratori stranieri temporanei per colmare le carenze di manodopera, ma ha affermato che “sono necessari cambiamenti per rendere il sistema più efficiente”.

Ha inoltre obblighi internazionali per consentire l’ingresso di persone in fuga da guerre e persecuzioni politiche.

“Per essere chiari, questi sono importanti impegni globali per i canadesi”, ha affermato Miller. “Allo stesso tempo, mentre pianifichiamo il futuro, deve esserci un dialogo onesto su cosa significhi per il Canada l’aumento della migrazione internazionale”.

Come parte della nuova politica, i funzionari hanno affermato che alcune aziende canadesi dovranno ridurre il numero di lavoratori stranieri temporanei su cui fanno affidamento entro il 1 maggio e avranno un periodo più breve per dimostrare che tali posizioni non possono essere occupate da un residente permanente o da un residente permanente. . Cittadino canadese.