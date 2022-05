Ondata di caldo in Spagna: il Paese sta assistendo a una temperatura di 40 gradi Celsius

Domenica pomeriggio, l’Agenzia meteorologica aveva avvertito dell’aumento delle temperature in 17 regioni spagnole.

La città di Jaén in Andalusia, nel sud della Spagna, ha registrato, venerdì, una temperatura di 40,3 gradi Celsius.

In un tweet, l’Agenzia meteorologica spagnola ha affermato che nel caso di Jaén le temperature erano fino a 16°C (60,8°F) sopra la media per quel periodo dell’anno.

Le temperature nel resto della penisola erano di almeno 7 gradi Celsius (44,6 gradi Fahrenheit) sopra la norma, ha aggiunto l’agenzia.

Il portavoce dell’AEMET, Ruben del Campo, ha dichiarato: “Questo episodio è molto insolito a metà maggio e potrebbe essere uno dei più intensi degli ultimi 20 anni”.

Le prime ore del sabato mattina erano “insolitamente calde” in questo periodo dell’anno in gran parte della Spagna centrale e meridionale, secondo AEMET.

In molti luoghi, le temperature mattutine non sono scese al di sotto dei 25 gradi Celsius (77 gradi Fahrenheit), una cosa che secondo l’agenzia meteorologica era “inaudito nella penisola a maggio”.

L’AEMET ha anche affermato che Segovia ha vissuto la sua prima “notte tropicale” in assoluto a maggio, che è definita come una notte in cui le temperature non scendono sotto i 20 gradi Celsius (68 gradi Fahrenheit).