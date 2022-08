Home » World Arresto Gülsen: la pop star turca agli arresti domiciliari per scherzo sulle scuole religiose World Arresto Gülsen: la pop star turca agli arresti domiciliari per scherzo sulle scuole religiose 0 Views Save Saved Removed 0

La scorsa settimana, la pop star, meglio conosciuta come Julsen, è stata incarcerata in attesa del processo per “incitamento o insulto al pubblico all’odio e all’inimicizia” dopo aver fatto una battuta sulle scuole religiose in Turchia, ha riferito l’agenzia Anadolu.

Il tribunale penale di Istanbul, lunedì, ha rilasciato Guelsen a condizione che “non esca di casa” dopo che i suoi avvocati hanno presentato ricorso contro il suo arresto, secondo Anatolia. I media turchi hanno mostrato Gulsen in sella a un camion fuori dal complesso carcerario.

Tuttavia, le accuse contro il cantante non sono state ritirate e il pubblico ministero scriverà un atto d’accusa chiedendo al giudice di avviare le udienze.

Le accuse sembrano riguardare un video che circola sui social media dal concerto di Goulsen ad aprile, quando ha scherzato su un musicista.