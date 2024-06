OSU Baseball vs UC Irvine Corvallis La finale regionale è stata ritardata fino a lunedì per la pioggia

La squadra di baseball dell’Oregon State Beavers è ora a una vittoria di distanza dall’assicurarsi un viaggio nella Premier League NCAA.

Sabato l’Oregon State ha superato l’UC Irvine, 5–3, al Goss Stadium per avanzare alla finale regionale di Corvallis. I Beavers hanno ottenuto grandi giocate da Travis Bazzana, Dallas Macias e Jacob Kmatz che li hanno aiutati a superare gli Anteaters davanti a un pubblico di 4.224 persone.

La finale regionale del Corvallis dei Beavers contro l’UC Irvine è iniziata domenica alle 18:06, ma è stata sospesa a causa della pioggia e riprenderà lunedì alle 12:06.

L’OSU conduce l’UC Irvine 6-4 e riprenderà il gioco alla fine del quarto inning lunedì.

L’UC Irvine ha battuto Tulane domenica pomeriggio guadagnandosi un posto nella finale regionale e una rivincita con i Beavers.

Fine del 4° inning – Oregon 6, UC Irvine 4 – La partita è stata sospesa

A causa della forte pioggia a Corvallis, gli arbitri hanno deciso di sospendere la partita.

Riprenderà lunedì alle 12:06 alla fine del quarto inning.

Inizio del 4° inning: Oregon State 6, UC Irvine 4

Micah McDowell ha rotto un singolo e due battitori dopo, Dallas Macias ha fumato un doppio sull’esterno destro. Ma ha superato il sacco della seconda base ed è stato segnalato. L’uscita è stata comunque produttiva, poiché McDowell ha poi segnato dal terzo su un groundout.

Fine del 3° inning: Oregon State 5, UC Irvine 4

Dopo un disastroso primo turno, Eric Segura dell’Oregon State sembra essersi sistemato. Per il secondo round consecutivo, ha tenuto l’UC Irvine senza colpi.

Segura a 68 campi per la serata.

Inizio del 3° periodo – Oregon State 5, UC Irvine 4

I Beavers caricarono le basi per Travis Bazzana, ma lui uscì sul campo sinistro per terminare l’inning.

Fine del 2° inning: Oregon State 5, UC Irvine 4

Eric Segura è apparso più acuto nel secondo periodo e ha lavorato attorno a un drive di vantaggio per produrre un frame senza reti.

Inizio del 2° tempo – Oregon State 5, UC Irvine 4

Dopo aver guidato Brady Kasper, ha scelto di aprire Nick Rincover. Ha lanciato 26 tiri al massimo della stagione. Rincover ha lasciato il posto al debuttante destrorso David Utagawa, che sabato ha lanciato 2.0 inning senza reti contro i Beavers.

Utagawa ha dato una camminata a Wilson Weber per sopportarne due senza nessuno fuori. Elijah Heinlein è quindi salito sul piatto e ha centrato un homer da tre punti per riportare i Beavers in contesa.

Dopo un altro cambio di campo, Travis Bazana ha teso un’imboscata alla matricola mancina Ryder Brooks con una volata ad alto sacrificio sul piatto di Mason Guerra e ha pareggiato la partita sul 4–4. Poi, Gavin Turley ha seguito con una doppietta dal muro centrale del campo per riportare i Beavers in vantaggio.

Brooks è finalmente scappato dall’inning con un duro colpo di Dallas Macias verso la giusta pista di avvertimento del campo.

Fine del 1° inning: UC Irvine 4, Oregon State 0

Il nuovo kicker titolare dell’Oregon State, Eric Segura, ha avuto un inizio da incubo nella prima uscita post-stagionale della sua carriera. Dopo un singolo di Woody Haden, Segura ha pubblicato due walk consecutivi per caricare le basi. Anthony Martinez ha portato i Formichieri sul tabellone con un groundout in seconda base per placcare Haden.

Dub Gleed ha poi lanciato un senza dubbio homer da tre punti nella tribuna destra del campo per portare il risultato sul 4-0.

Al suo 40esimo tiro della serata, Segura è uscito dall’inning su un colpo di Chase Cole.

Inizio del primo tempo: Oregon State 0, UC Irvine 0

L’UC Irvine gioca come squadra ospitante questa sera. Se lunedì sarà necessaria un’altra partita di distretto, i Beavers saranno la squadra di casa.

L’apertura dei formichieri Nick Rincover ha lavorato sulla doppia camminata di Gavin Turley per produrre un inning senza reti.

La formazione titolare dell’Oregon State contro l’UC Irvine

1) Travis Bazana 2B 2) Micah McDowell CF 3) Gavin Turley DH 4) Dallas Macias LF 5) Brady Casper RF 6) Wilson Weber C 7) Elijah Heinlein SS 8) Mason Guerra 1B 9) Jabin Trosky 3B RHP Eric Segura

Formazione titolare dell’UC Irvine contro Oregon State

1) Woody Haden SS 2) Myles Smith CF 3) Caden Kindle LF 4) Anthony Martinez 1B 5) Dub Gleed DH 6) Will Bermudez 2B 7) Thomas McCaffrey C 8) Chase Call RF 9) Jo Oyama LHP Nick Rincover

Su quale canale verrà trasmesso il Corvallis Oregon State Baseball Regional contro UC Irvine?

A che ora è la finale regionale dell’Oregon State Baseball Corvallis contro l’UC Irvine?

data: Domenica 2 giugno

Domenica 2 giugno Ora di inizio: 18:00

Jared Denney copre gli sport delle scuole superiori e lo stato dell’Oregon per The Statesman. Può essere raggiunto all’indirizzo JDenney@salem.gannett.com o all’indirizzo X @jarrid_denney