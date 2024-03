Parchi nazionali dove è possibile vedere un'eclissi solare totale e cieli bui

Occhi al cielo! Perché l'eclissi solare totale di aprile è un momento da non perdere? L’8 aprile 2024 sarà l’ultima eclissi solare totale osservata negli Stati Uniti contigui per i prossimi 20 anni.

Gran parte del paese avrà l’opportunità di osservare un’eclissi solare totale il mese prossimo.

Per alcuni minuti, l'8 aprile, la Luna si allineerà perfettamente con il Sole, oscurando il cielo lungo il percorso totale dal Texas al Maine.

“È un'esperienza inquietante osservare quell'ombra muoversi attraverso il sole”, ha affermato Jeff Goins, direttore dell'interpretazione e della grafica del Sun. Monumento Nazionale del Vulcano Capulin Nel Nuovo Messico. “Puoi vedere i pianeti che sono vicini al sole. Puoi vedere le stelle e tutto il resto.”

L'insolito fenomeno, che paragona a un'aurora boreale, potrebbe confondere gli animali e causare rallentamenti nel traffico, ma sicuramente abbaglierà gli spettatori.

“Tutti hanno visto le foto, ma quando le vedi di persona con i tuoi occhi, è quell'esperienza personale con qualcosa che accade là fuori nell'universo che ti colpisce.” Disse dandosi una pacca sul petto.

Goins ricorda che tutti intorno a lui esultavano e urlavano durante l'ultima eclissi solare nel 2017. Si è recato al Parco Nazionale del Grand Teton per quell'eclissi e ha intenzione di viaggiare di nuovo per quella successiva.

“C'è un programma nel nostro parco quel giorno. Ci sarà un'eclissi parziale qui”, ha detto Goins del vulcano Capulin. “Ma qui sono ossessionato dall'astronomia, quindi andrò al centro.”

I viaggiatori potranno vedere l'eclissi solare totale a 27 AU all'interno Sistema dei parchi nazionali il mese prossimo, ma ci sono diversi parchi che offrono cieli meravigliosi tutto l'anno.

Dove posso vedere l'eclissi nel 2024?

Quello Mappa interattiva Il National Park Service, utilizzando i dati della NASA, mostra le seguenti unità del parco lungo il percorso di un'eclissi lunare totale.

Altri siti come Parco storico nazionale delle missioni di San Antonio Nel Texas, Sito storico nazionale William Howard Taft Nell'Ohio, il Monumento nazionale di Fort Stanwix A New York si trova fuori dal percorso dell’eclissi totale.

Isola Eclipse, Moon Beach: Questi luoghi sul percorso di un'eclissi solare hanno nomi perfetti

Quale parco nazionale offre la migliore osservazione delle stelle?

Nella maggior parte dei luoghi, secondo la NASA, l’eclissi solare totale durerà solo tre minuti e mezzo o quattro minuti, ma quasi ogni notte il cielo mette in scena uno spettacolo spettacolare nei parchi nazionali di tutto il paese.

Non esiste un parco unico per osservare le stelle; ci sono molti. Ecco alcuni parchi con programmi di cielo notturno. Anche quelli con gli asterischi, come il vulcano Capulin, li hanno Associazione Internazionale del Cielo Scuro certificato.

Astroturismo 101: Come pianificare la tua vacanza intorno ai cieli bui

Cosa succede di notte nei parchi nazionali?

I visitatori che lasciano i giardini prima del tramonto si perdono qualcosa.

“Ci sono uccelli che emettono suoni di notte. I cervi sono molto attivi… Molti predatori cacciano di notte. Molte attività dei roditori avvengono di notte. Ci sono pipistrelli di notte. C'è ogni tipo di attività biologica”, Goins ha detto mentre lavorava, in precedenza al Bryce Canyon, che ospita Il chiaro di luna sorgeGli piaceva sottolineare l'enotera, che fiorisce solo di notte.

La notte è anche il momento in cui il cielo si anima.

“Esci e vedrai un cielo come non hai mai visto in vita tua se sei cresciuto in una città”, ha detto.