Monster Hunter: le spedizioni globali e le vendite digitali raggiungono i 25 milioni

Spedizioni globali totali e vendite digitali di Cacciatore di mostri: mondo Ha superato i 25 milioni, comprese le spedizioni Monster Hunter World: Iceborn Master Edition,Capcom Annunciare.

Cacciatore di mostri: mondo È stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018 in tutto il mondo, seguito da PC tramite vapore Il 3 agosto 2018.

espansione, Mondo di Monster Hunter: Icebornpubblicato per PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre 2019 e per PC tramite vapore Il 9 gennaio 2020.

Ecco la dichiarazione completa di Capcom in merito Cacciatore di mostri: mondoUltimi risultati di vendita: