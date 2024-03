Partite, punteggi, risultati del torneo NCAA: segui dal vivo l'azione March Madness di sabato

Gli Sweet 16 continuano sabato per la parte femminile e due squadre per la parte maschile si aggiudicano i primi biglietti per la Final Four.

Abbiamo un'altra lista piena con sei giochi e diverse stelle. Kaitlyn Clark dell'Iowa e Paige Bookers dell'UConn sono entrambe tornate in campo cercando di estendere le corse dei tornei NCAA delle loro squadre. Per quanto riguarda gli uomini, la marcia dell'UConn verso un altro titolo continua quando Alabama e Clemson si incontrano in un sorprendente incontro Elite Eight.

Passa un'altra divertente giornata di braccialetti universitari.

Programma del sabato Sweet 16

Tavolo delle donne (Orientale in ogni momento):

13:00 – N. 2 UCLA contro n. 3 LSU (ABC)

15:30 – N. 1 Iowa contro n. 5Colorado (ABC)

17:30 – N. 1 USC contro n. 5 Baylor (ESPN)

20:00 – n. 3 Yukon contro n. 7 Duca (ESPN)

Programma maschile:

18:09 – No. 1 Yukon contro n. 3 Illinois (TBS)

20:49 – No. 4 Alabama contro n. 6 Clemson (TBS)