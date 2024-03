Esclusivo: Apple spiega come il nuovo MacBook Air è progettato per i viaggi

Dai un'occhiata in giro per un aeroporto, aereo o hotel e probabilmente vedrai almeno alcuni dispositivi Apple nelle vicinanze.

Dagli iPhone agli iPad agli AirTag, il colosso della tecnologia ha sviluppato una gamma di prodotti che si sono rivelati apprezzati da decine di viaggiatori. Forse è il suo design portatile e robusto o la facilità con cui i dispositivi interagiscono tra loro, ma l'azienda ha lavorato duramente per cercare di convincere i guerrieri della strada a mettere in mostra la sua tecnologia.

Apple potrebbe aver già conquistato la maggior parte dei mercati di smartphone, smartwatch e tablet. Tuttavia, i laptop MacBook di Apple non sono ancora arrivati ​​ai vertici dello spazio laptop, soprattutto tra i viaggiatori aziendali che si affidano principalmente a macchine Windows.

Zach Greif/L'uomo dei punti

Ma Apple sta ancora giocando in questo spazio. All'inizio di questo mese, l'azienda ha presentato un nuovo MacBook Air con una serie di aggiornamenti, tutti progettati per invogliare gli utenti, in particolare i viaggiatori, a passare a questo laptop.

Come farà Apple a farlo? Per scoprirlo, TPG ha ottenuto un'intervista esclusiva con Evan Buyze del team di marketing dei prodotti Mac di Apple. Buyze ci ha spiegato come l'azienda ha progettato questo computer appositamente per i viaggiatori.

Design sottile, leggero e resistente

Si inizia con il design sottile e leggero disponibile nelle versioni da 13,6 e 15,3 pollici.

Il computer più piccolo pesa solo 2,7 libbre ed è spesso solo 0,44 pollici, rendendolo la scelta perfetta per il viaggiatore che desidera la massima portabilità, ha affermato Boyes. È anche l'opzione più conveniente, a partire da $ 1.099.

Zach Greif/L'uomo dei punti

I viaggiatori d'affari, così come coloro che cercano più spazio sullo schermo per il multitasking, probabilmente preferiranno il modello più grande da 15 pollici. Pesa solo circa mezzo chilo rispetto alla versione da 13 pollici e parte da $ 1.299.

Zach Greif/L'uomo dei punti

A parte le differenze di dimensioni, il design dei modelli da 13 e 15 pollici è praticamente identico. Quest'ultimo ha solo un sistema di altoparlanti più potente.

Entrambi i laptop non sono più spessi di un libro di 100 pagine; Buzye ha detto che Apple ha lavorato duro affinché il display non andasse a scapito della durabilità. Il nuovo MacBook Air è realizzato con un case interamente in alluminio “progettato per essere estremamente resistente”.

Zach Greif/L'uomo dei punti

Che si tratti di interruzioni impreviste o di un carrello da cucina ingombrante che rotola lungo il vialetto, Buyze ha spiegato che Apple sta mettendo il MacBook Air nel suo “laboratorio di test di affidabilità”.

“[It] “Imita molte diverse esperienze dei clienti”, ha affermato.[In the lab,] “Fanno molte cose diverse per essere sicuri che, qualunque sia la situazione in cui ti trovi, che sia nello zaino o che lo porti con te, soddisfi i nostri standard di affidabilità.”

Zach Greif/L'uomo dei punti

Durante i quattro anni di mandato di Buyze sul MacBook Air, ha sentito parlare di viaggiatori che usavano il computer ai tavoli degli aerei, negli Ubers, nelle camere d'albergo e nei bar. Lui e il team hanno valutato tutti questi come casi d'uso quando hanno considerato i requisiti di durabilità.

Buyze non ha condiviso ulteriori dettagli sul fatto che Apple abbia finti sedili per aerei o tavolini nei suoi laboratori di test; Ha solo detto che l'azienda utilizza “metodi di test rigorosi” per garantire che il computer funzioni in tutti gli scenari di viaggio.

Durata della batteria per tutto il giorno

Zach Greif/L'uomo dei punti

Nonostante i maggiori requisiti energetici derivanti dal processore aggiornato (ne parleremo più avanti), Apple è riuscita a mantenere 18 ore di durata della batteria per entrambi i modelli di MacBook Air.

Naturalmente, quando si viaggia, spesso non si sa dove trovare la prossima presa di corrente (operativa). Pertanto, una batteria che dura tutto il giorno dovrebbe fornire molta energia anche se sei su un volo senza presa di corrente.

Anche se non ho testato la durata della batteria sul nuovo MacBook Air, di recente ho utilizzato il modello precedente, che utilizzo come PC quotidiano, sul nuovo MacBook Air. Il volo più lungo del mondo è quello da New York a Singapore. Ho iniziato la corsa al 100% e ho riprodotto un film in loop sul mio laptop per vedere quando sarebbe morto. Dopo quasi 18 ore in volo, sono atterrato e ho visto che il livello della batteria aveva raggiunto il 17%, che è più o meno equivalente al livello della batteria di un laptop.

Zach Greif/L'uomo dei punti

Inoltre, anche se non prevedi di utilizzare l'intera batteria da 18 ore, il computer funge anche da “ottimo caricabatterie per il tuo iPhone o iPad”, secondo Buyze. Con due porte USB-C, puoi alimentare due dispositivi contemporaneamente e avere comunque energia residua per il laptop stesso; Questo può essere utile quando non sei vicino a una presa di corrente.

Il nuovo processore fornisce più potenza

Forse il più grande aggiornamento del nuovo computer è l'introduzione del chip del processore M3 di Apple. Sebbene i dettagli tecnici – una CPU a 8 core, una GPU fino a 10 core e un motore neurale a 16 core – possano essere vertiginosi, Buyze li ha trasformati in confronti di facile comprensione.

“Se provieni da un MacBook Air M1, è fino al 60% più veloce con un MacBook Air alimentato da M3. Se esegui l'aggiornamento da un MacBook Air basato su Intel, è fino a 13 volte più veloce”, ha affermato.

Zach Greif/L'uomo dei punti

Un aspetto specifico del nuovo processore che potrebbe attrarre i viaggiatori è l’offerta di uno streaming video più efficiente a servizi come Netflix. Ciò ti consentirà di eseguire lo streaming più a lungo, secondo Buyze.

Sebbene i nuovi chip possano aver avuto un impatto potente, furono anche la “salsa segreta” per rendere il computer portatile.

“Come otteniamo questo design sottile e leggero che possa essere inserito sotto la cassettiera?” chiese Bosie. “Passeremo al silicio Apple”, ha risposto, spiegando [processor chips] … Questo è stato un vero punto di svolta in quanto siamo stati effettivamente in grado di realizzare questi nuovi progetti che prima avevamo solo immaginato di realizzare.

Contatta gli aggiornamenti

Un altro grande miglioramento incentrato sui viaggi che Apple sta pubblicizzando con il nuovo MacBook Air è l’introduzione di un aggiornamento della connettività.

Zach Greif/L'uomo dei punti

I laptop ora supportano il Wi-Fi 6E, che “ottiene il doppio della velocità” con “uno spettro wireless maggiore”, secondo Buyze. Ciò significa che quando sei in treno, in un aeroporto o in un albergo con una rete affollata, le nuove antenne riescono comunque a connettersi a Internet senza intoppi.

Per sfruttare appieno il Wi-Fi 6E, anche le compagnie aeree e gli hotel dovrebbero aggiornare i propri router Internet. Alcuni hanno già iniziato questo processo, mentre altri nuovi aerei e hotel arriveranno con questo sistema preinstallato.

Il MacBook Air supporta anche la porta di ricarica MagSafe di Apple, che collega magneticamente il cavo di ricarica al computer e si disconnette automaticamente quando qualcuno ci inciampa o lo tira fuori.

Zach Greif/L'uomo dei punti

Questo è “perfetto per viaggiare quando non conosci l'ambiente e ti dà tranquillità in tutti i diversi scenari”, ha detto.

Infine, per ridurre lo spazio, molti dei laptop più portatili sul mercato compromettono le dimensioni e la robustezza della tastiera. Il MacBook Air conserva una tastiera di dimensioni standard “progettata per essere veramente confortevole con un'esperienza di digitazione silenziosa e piacevole”, secondo Buyze.

minimo

Zach Greif/L'uomo dei punti

Un nuovo modello del laptop più venduto di Apple, il MacBook Air, è ora nei negozi.

Viene fornito con alcuni aggiornamenti, molti dei quali progettati specificamente per i viaggiatori, secondo Apple. Ciò include elementi come un nuovo processore e una connettività migliorata, il tutto mantenendo la durata della batteria per tutto il volo in un design sottile, leggero e resistente.

Il nuovo modello si basa sulle solide basi gettate dalle versioni precedenti del MacBook Air. Con le sue funzionalità adatte ai viaggi e la mancanza di aumenti di prezzo, si può dire con certezza che il MacBook Air è un forte candidato per uno dei migliori laptop da viaggio che il denaro possa acquistare.

