Appassionato di giochi o occasionale, OnePlus 10R 5G è l’MVP da non perdere!

OnePlus è uno dei marchi di smartphone più rispettati nel paese. Dalla qualità dell’hardware utilizzato all’ottimizzazione del software senza ritardi fino al clamore dei prezzi, il marchio comprende il polso del mercato indiano e ciò che le persone vogliono veramente. E per molto tempo, il mercato ha voluto uno smartphone che non fosse solo elegante e moderno, ma anche ricco di funzionalità di gioco fino all’orlo. A causa dell’enorme entusiasmo nel settore dei giochi per smartphone, c’è un’enorme richiesta di uno smartphone da gioco dall’aspetto accattivante; È qui che entra in gioco OnePlus. Lanciato di recente e tanto chiacchierato smartphone OnePlus, OnePlus 10R è finalmente arrivato in India. Guardando le sue specifiche e il suo design, è sicuro dire che OnePlus 10R 5G è uno smartphone da gioco eccezionale con un design minimalista. Scaviamo in profondità per vedere cosa rende questo smartphone una bestia da gioco.

Lo schermo è una delle prime cose che i giocatori cercano in uno smartphone da gioco. Non solo lo schermo dovrebbe essere abbastanza grande, ma dovrebbe anche avere una frequenza di aggiornamento rapida e tempi di risposta al tocco più rapidi. Su questo fronte, il OnePlus 10R 5G emerge come il vincitore. OnePlus 10R è dotato di un display AMOLED fluido FHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, lo schermo ha una velocità di risposta al tocco massima di 1000 Hz, il che rende il gioco un’esperienza senza interruzioni. In termini di qualità del display, lo smartphone ha un display certificato HDR10+, che offre colori più ricchi e profondi su tutte le piattaforme supportate. Per aiutarti a ottenere sessioni di gioco più lunghe su OnePlus 10R 5G, il display a 120Hz può essere impostato tra 120Hz, 90Hz e 60Hz a seconda del contenuto consumato. La frequenza di aggiornamento variabile aiuta a preservare la durata della batteria, il che si traduce in ore di gioco più lunghe.

Gli smartphone da gioco sono dotati di un lanciatore per essere troppo appariscenti per il giocatore medio. Le luci RGB e il design lucido possono essere preferiti dai giocatori professionisti, ma molti utenti desiderano smartphone da gioco dall’aspetto elegante. Questa era un’area completamente nuova da esplorare per OnePlus. Ma con un nuovo linguaggio di design più avanzato rispetto ai precedenti dispositivi OnePlus R, OnePlus 10R porta la filosofia di design di OnePlus a un livello superiore. Il design dello smartphone è unificato ed elegante. La parte posteriore presenta una disposizione a matrice di punti di livello nano che garantisce una forte resistenza alle impronte digitali rendendolo ideale per i giochi.

OnePlus 10R ha lati piatti, evidenziando il suo profilo sottile da 8,17 mm. Ciò fornisce una presa migliore, che è utile, soprattutto durante quelle lunghe ore di gioco quando si tiene il dispositivo in orizzontale. Lo smartphone è disponibile in due colori: Sierra Black e Forest Green. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass 5.

Gli smartphone da gioco sono tutti incentrati sulle prestazioni



Chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX: Mentre l’esterno di OnePlus 10R lo rende uno smartphone da gioco unico, ciò che lo rende un dispositivo di gioco è l’interno. Lei è solida! Lo smartphone è dotato di un chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX. Il chipset Octa-core 5G unico, dedicato ed esclusivo offre velocità fino a 2,85 GHz. Quando si tratta di giochi, MediaTek Dimensity 8100-MAX migliora ulteriormente le prestazioni di gioco con una performance della GPU del 20% rispetto a MediaTek Dimensity 8000, insieme a un miglioramento del 25% dell’efficienza energetica rispetto ai precedenti chip MediaTek Dimensity. Inoltre, il processore MediaTek ottiene il supporto AI grazie all’APU 580 MediaTek, che è un processore AI dedicato. Ciò migliora le prestazioni dell’IA fino all’80%.

Sistema di raffreddamento passivo 3D: Diversi giocatori di smartphone si sono lamentati del surriscaldamento del dispositivo, risultando in un’esperienza di gioco mediocre. Ma OnePlus sta portando il gioco a un livello completamente nuovo con il 10R includendo il sistema di raffreddamento passivo 3D. Questo è il sistema di raffreddamento più grande e avanzato di OnePlus integrato in uno smartphone. Questa inclusione a livello hardware del sistema di raffreddamento rende più confortevole l’uso quotidiano. Aiuta a mantenere la calma e ad aumentare le prestazioni con il suo chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX.



Motore di gioco HyperBoost: Sul fronte software, OnePlus 10R migliora l’esperienza di gioco includendo il motore di gioco HyperBoost. Questo esclusivo motore di gioco sblocca potenti funzionalità di gioco su OnePlus 10R. Con questo motore, puoi sbloccare il programma di installazione del framework General Performance Adapter (GPA), progettato per offrire un’esperienza di gioco più stabile e reattiva. Questa funzione riduce la fluttuazione del frame rate durante il gioco per un’esperienza più fluida. GPA Frame Stabilizer monitora le prestazioni del sistema in tempo reale e utilizza un processore AI per regolare il carico tra CPU e GPU. Questo aiuta a mantenere il frame rate durante il gioco.

RAM e memoria: Per archiviare un sacco di giochi e giocarci senza intoppi, OnePlus 10R offre fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria flash ad alta velocità UFS 3.1 per un’esperienza ininterrotta.

Cambiare le regole del gioco nella ricarica di uno smartphone



Gioco e design a parte, ciò che rende davvero unica questa offerta di OnePus è l’esperienza della batteria che otterrai con essa. OnePlus 10R viene fornito con la SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W che offre l’esperienza di ricarica più veloce disponibile sul mercato. Secondo il marchio, la SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W può aumentare la potenza della grande batteria da 4.500 mAh di OnePlus 10R dall’1 al 30% in 3 minuti. La tecnologia di ricarica rapida impiega solo 17 minuti per caricare completamente il dispositivo. Con questo, non devi davvero rimanere collegato al caricatore da muro per molto più tempo, soprattutto durante il gioco.

Tutto il resto è sorprendente su OnePlus 10R



Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore da 50 MP sul retro e il sensore principale è uno sparatutto Sony IMX766 da 50 MP. Ciò è supportato da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 119 gradi e una fotocamera macro dedicata da 2 MP per scatti ravvicinati. Nella parte frontale è presente una selfie camera da 16 MP. La fotocamera ha caratteristiche interessanti come Nightscape, Super Macro e UltraShot HDR. Può girare video 4K a 30fps e video 1080p a 30/60fps. Per sbloccare il dispositivo, ha un sensore di impronte digitali sullo schermo. Con OxygenOS 12.1 a bordo, OnePlus 10R offre un’esperienza Android pulita che ti consente di avere funzionalità incentrate sul lavoro, il riposo e il gioco. Secondo OnePlus, OnePlus 10R riceverà tre importanti aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Quindi, se desideri un dispositivo OnePlus più avanzato quando si tratta di giochi e dall’aspetto fantastico, porta a casa il tuo OnePlus 10R oggi stesso. Lo smartphone è disponibile su Amazon India e OnePlus.in.

