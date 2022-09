Perché gli operatori wireless possono regalare iPhone 14s gratuitamente

Affari CNN

Il Presentando l’ultima linea di iPhone 14 All’inizio di questa settimana, ha già stimolato una raffica di nuove promozioni da giganti del wireless tra cui AT&T, T-Mobile e Verizon.

I tre grandi vettori statunitensi hanno annunciato accordi che consentono ai clienti idonei di ottenere gratuitamente l’ultimo smartphone Apple, a determinate condizioni, che spesso includono la negoziazione di un modello di iPhone precedente. Ad esempio, AT&T e T-Mobile offrono fino a $ 1.000 di crediti, dopo gli scambi, per un iPhone 14 o iPhone 14 Pro. Verizon offre fino a $ 800 di credito dopo la permuta del tuo iPhone 14 o iPhone 14 Pro, per tutte le offerte arrotondate e promosse mela.

Mentre Apple è riuscita a mantenere il prezzo base dell’ultimo iPhone come era per la generazione precedente, l’iPhone 14 parte ancora da $ 799 e $ 899 per il modello 14 Plus. Nel frattempo, il modello 14 Pro di fascia alta parte da $ 999 e il 14 Pro Max da $ 1.099. In un momento in cui l’inflazione sta stressando i consumatori da tutte le parti, le offerte dei vettori possono aiutare a rendere l’ultimo iPhone più conveniente.

Gli operatori wireless che hanno costruito un’ampia infrastruttura 5G possono offrire questi enormi sconti mentre cercano di aggiornare i clienti a dispositivi abilitati 5G, secondo Tom Forte, analista di ricerca senior presso DA Davidson. “Hanno investito miliardi di dollari nelle loro reti 5G e stanno cercando di ottenere un ritorno sul loro investimento”, ha detto Forte alla CNN Business.

L’iPhone è stato in grado di utilizzare le reti 5G da quando l’iPhone 12 è stato rilasciato nel 2020.

“L’altro motivo, tuttavia, per cui penso che siano in grado di farlo è perché storicamente gli iPhone hanno mantenuto i loro valori così bene”, ha aggiunto, osservando che molte offerte includono la negoziazione di un modello di iPhone precedente per beneficiare di sconti o gratuitamente sull’hardware più recente. Molte di queste aziende vendono quindi iPhone usati e ricondizionati.

L’ultima linea di iPhone 14, almeno negli Stati Uniti, ha Rinuncia anche al vassoio della scheda SIM E l’eSIM è completamente sparita. In tal modo, ha affermato Forte, “Apple sta essenzialmente rendendo più facile per i consumatori cambiare servizio”. “Questo potrebbe essere un altro motivo per cui i vettori sono più aggressivi, o almeno così aggressivi come lo erano 12 anni fa, per convincere i consumatori a registrarsi”.

Tuttavia, è importante leggere i dettagli più fini, poiché questi accordi spesso si presentano sotto forma di contratti, una pratica comune poiché i telefoni cellulari sono diventati così onnipresenti. Forte ha osservato che se approfitterai di alcune promozioni di iPhone 14 ma poi proverai ad annullare il servizio dopo un mese o due, probabilmente sarai responsabile di “molto più del prezzo di acquisto” del nuovo telefono.

Secondo Julie Ask, vicepresidente e analista principale di Forrester, anche Apple e i vettori potrebbero trarre vantaggio dalla crescente popolarità dei piani acquista ora e paga dopo tra i consumatori negli ultimi anni. Pertanto, più persone alla ricerca di opzioni per pagare un nuovo iPhone nel tempo potrebbero essere particolarmente attratte dalle offerte dei vettori che scadono, inclusi sconti sul dispositivo e piani cellulari, anche se hanno un impegno più lungo.

“C’è stato un leggero aumento della disponibilità e dell’interesse dei consumatori a pagare nel tempo”, ha detto alla CNN Business. Tuttavia, ha detto, i vettori spesso cercano di “rinchiudere le persone per almeno due anni, quindi questa è la stampa in piccolo che cercherò”.