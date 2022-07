Politico riporta “discussioni sulla recessione in aumento” da Washington a Wall Street nonostante le rassicurazioni di Biden

Politico ha pubblicato lunedì un articolo in cui avverte che, nonostante i tentativi del presidente Joe Biden di rassicurare il pubblico e gli investitori sul fatto che una recessione non è inevitabile, “è una voce sempre più solitaria”.

“Da Wall Street a Washington, i sussurri sull’imminente recessione economica sono diventati quasi un ruggito mentre la Federal Reserve ha lanciato la sua battaglia contro l’inflazione più alta degli ultimi quattro decenni”, ha scritto Victoria Guida, corrispondente di economia. a Washington”.

Molti nella finanza e nei media hanno avvertito per mesi di una possibile recessione, con Bloomberg che ha pubblicato un articolo a maggio sostenendo che È probabile che la Fed anticipi una recessione a quel tempo.

“Il presidente della Fed Jerome Powell sta iniziando a dire ad alta voce la parte tranquilla”, ha scritto bene. “La banca centrale è pronta ad affrontare una recessione se ciò significa controllare l’inflazione”.

“Sebbene Biden abbia pubblicamente sostenuto gli sforzi di Powell, aumentare le aspettative di una recessione sta esacerbando i problemi economici dell’amministrazione mentre i Democratici si avvicinano alle elezioni del Congresso di quest’anno”, ha continuato.

Il presidente Biden ha pubblicamente dichiarato che a La recessione non è inevitabile. “Non c’è niente di inevitabile in una recessione”, ha detto Biden quando gli è stato chiesto da un giornalista il mese scorso. “Non inventare cose”, ha detto al giornalista.

Tuttavia, i rapporti di Politico contraddicono la retorica di Biden sull’inflazione. “In tutto il paese, l’argomento principale delle conversazioni economiche – l’inflazione elevata – si sta rapidamente trasformando in una certezza crescente della prossima recessione”, ha scritto. “casa Bianca Gli alleati si stanno preparando. I legislatori repubblicani affermano che la deflazione è inevitabile”.

Per quanto riguarda i leader della finanza e dell’industria, “Gli analisti di Wall Street stanno sempre più sviluppando le loro previsioni. I leader aziendali sono rapidamente passati da paure silenziose a chiacchiere pubbliche su una recessione economica durante le discussioni con gli investitori e all’interno delle loro aziende”.

“Domande allarmanti incombono: gli Stati Uniti hanno bisogno di una recessione per domare l’inflazione? Quando accadrà? La Federal Reserve continuerà ad aumentare i tassi di interesse anche se il paese entra in recessione fino a quando l’inflazione non si riduce?”

“Michael Feroli, capo economista statunitense di JPMorgan Chase, ha affermato che la recessione potrebbe iniziare non appena questo trimestre, con dati recenti che mostrano che la spesa dei consumatori, il principale motore del PIL, sta iniziando a rallentare”, ha scritto.

Ghida ha notato che Feruli ha detto: “Sembra che stiamo perdendo quota molto rapidamente”.

“La scorsa settimana, il governo ha confermato che l’economia si è contratta nei primi tre mesi dell’anno – e il tracker della crescita economica della Fed di Atlanta indica un aumento delle possibilità di deflazione nel secondo trimestre”, ha scritto.