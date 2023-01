Borsa di New York: il trading si è interrotto per un breve periodo per diversi titoli



New York

Cnn

Il trading di dozzine di società alla Borsa di New York si è interrotto brevemente martedì dopo l’apertura del mercato.

I principali nomi interessati includevano Verizon, McDonald’s, Morgan Stanley, AT&T e Nike, di conseguenza. alla Borsa di New York.

Molti di questi titoli hanno fatto grandi movimenti a pochi minuti dall’inizio della sessione di negoziazione mattutina, facendo precipitare società come Wells Fargo e Morgan Stanley.

Morgan Stanley è sceso brevemente a $ 84,93 dopo aver chiuso a $ 97,13 lunedì prima di recuperare. Anche le azioni di McDonald’s e Walmart sono diminuite di oltre il 12% prima che le negoziazioni venissero interrotte. Questo calo potrebbe aver causato l’arresto della volatilità nel mercato azionario.

La Borsa di New York e la maggior parte delle altre principali borse emettono stop automatici per le azioni che si muovono in modo significativo su e giù.

Le società interessate hanno ripreso le negoziazioni poco dopo, secondo un rapporto sullo stato della Borsa di New York alle 9:50 ET, in cui si afferma che “tutti i sistemi sono attualmente operativi”.

I funzionari del NYSE hanno detto alla CNN che lo scambio “continua a indagare sui problemi con l’asta inaugurale di oggi”.

In una dichiarazione inviata via e-mail, i funzionari della borsa hanno affermato che l’apertura dell’asta “non è avvenuta” per un certo numero di azioni. Hanno scritto che la borsa sta lavorando per chiarire quali titoli sono stati interessati.

Hanno aggiunto che “le aziende associate interessate possono prendere in considerazione la presentazione di reclami semplici o falsi ai sensi della Regola 18”, il che significa che le aziende le cui azioni sono cessate possono chiedere un risarcimento per le perdite derivanti dal fallimento del sistema NYSE.

Questa è una storia in via di sviluppo, controlla di nuovo per gli aggiornamenti.