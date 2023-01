Walmart aumenta il salario minimo mentre il mercato del lavoro al dettaglio si restringe

Wal-Mart Stores Inc. a Los Angeles, California. Un dipendente organizza confezioni regalo di prodotti di bellezza esposti per la vendita presso la sede.

Walmart Martedì, il negozio ha dichiarato che avrebbe aumentato il salario minimo per i dipendenti a 14 dollari l’ora.

Dall’inizio di marzo, i dipendenti del negozio guadagneranno da $ 14 a $ 19 l’ora. Attualmente guadagnano tra $ 12 e $ 18 l’ora, secondo la portavoce di Walmart Anne Hatfield.

Con la mossa, il CEO di Walmart negli Stati Uniti, John Furner, ha dichiarato martedì in una nota a livello di dipendenti che il salario medio del rivenditore negli Stati Uniti aumenterà di $ 17,50.

Circa 340.000 dipendenti del negozio riceveranno un aumento di stipendio a causa del trasferimento, ha affermato Hatfield. Si tratta di un aumento di stipendio del 21% per gli 1,6 milioni di dipendenti di Walmart.

Il gigante della vendita al dettaglio, il più grande datore di lavoro privato del paese, sta aumentando i salari in un momento interessante. Alcuni economisti chiedono una recessione. Comprese le principali società tecnologiche, società di media e banche Google , Amazzonia E Goldman Sachs volere Migliaia di dipendenti furono licenziati E impostare campanelli d’allarme. Le deboli tendenze delle vendite hanno stimolato i rivenditori Macy’s E Lululemone Per avvertire gli investitori di un anno difficile davanti.

Ma finora, i rivenditori hanno in gran parte evitato tagli di posti di lavoro. Invece, lottano con un mercato del lavoro ancora più rigido.

Il commercio al dettaglio ha superato altri settori, consentendo ai datori di lavoro di gestire il proprio numero rallentando il recupero dei posti di lavoro, ha affermato Gregory Daco, capo economista di EY Parthenon.

Tuttavia, i rivenditori possono pianificare con cautela, ha affermato. Negli ultimi 18 mesi, hanno dovuto lavorare sodo per assumere e mantenere i lavoratori. Se perdono più dipendenti, l’assunzione e la formazione di nuovi dipendenti sarà più costosa, ha affermato.

“Qualsiasi rivenditore dovrebbe riflettere attentamente e pensarci due volte prima di licenziare una buona parte della propria forza lavoro”, ha affermato.

Nella nota dei dipendenti di Walmart, Furner ha affermato che gli aumenti salariali faranno parte degli aumenti annuali per molti dipendenti. Alcuni di questi aumenti salariali andranno anche ai dipendenti del negozio che lavorano in parti del paese dove il mercato del lavoro è più competitivo, ha affermato la società.

Walmart addolcisce altri vantaggi per attrarre e trattenere i dipendenti. Furner ha affermato che la società sta aggiungendo più diplomi e certificati universitari al suo programma Live Better U, che copre le tasse scolastiche e le tasse per i dipendenti part-time e full-time. Sta anche creando ruoli più remunerativi nei suoi centri di assistenza auto, assumendo camionisti, un lavoro che può pagare fino a $ 110.000 nel primo anno.

Questa storia si sta sviluppando. Ricontrolla per gli aggiornamenti.