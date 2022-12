Programma delle partite di bowl 2022, risultati di football universitario, aggiornamenti in tempo reale: l’Air Force guida Baylor nel campionato delle forze armate

Bahamas Bowl: UAB 24, Miami (Ohio) 20

L’UAB aveva solo bisogno che la sua difesa si fermasse con la linea di porta alle sue spalle mentre il kicker di Miami (OH) Jalen Walker si faceva strada nella end zone alla ricerca di un touchdown dell’ultimo secondo della partita. I Blazers hanno avvolto Walker e lo hanno mandato a terra sulla linea delle 2 yard, siglando una vittoria per 24-20 in un epico Bahamas Bowl.

È stata una vittoria per UAB che è arrivata con sentimenti contrastanti quando l’allenatore ad interim Bryant Vincent, che ha assunto la squadra dopo che Bill Clark si è ritirato a luglio, è uscito vincendo nella sua ultima partita alla guida della squadra. Nel frattempo, in disparte c’era il prossimo allenatore dell’UAB, Trent Dilfer, che sta assumendo la direzione delle prestazioni e stabilendo la squadra che erediterà mentre il programma volta pagina dal 2022 al 2023.

UAB era anche senza la sua star running back, DeWayne McBride, dopo che l’NCAA e il giocatore offensivo dell’anno della Conference USA hanno annunciato poco prima della partita che non avrebbe giocato. All’inizio, non c’era alcuna indicazione che l’assenza di McBride avrebbe avuto un ruolo nel risultato finale, poiché il running back di riserva Jermaine Brown era più che in grado di essere produttivo con un carico di lavoro pesante ei Blazers sono balzati in vantaggio di 10-0. Ma Miami ha messo insieme un impressionante drive da touchdown poco prima dell’intervallo per tagliare il vantaggio a 10-6 e dare un po ‘di slancio ai RedHawks diretti negli spogliatoi. È stato il primo di due passaggi da touchdown del quarterback di Miami Avion Smith, con entrambi i gol segnati su prese impressionanti.

Gli errori di UAB hanno quasi portato via la partita nel secondo tempo quando i Blazers hanno entrambi armeggiato un punt alla fine del terzo quarto per impostare un drive di un touchdown per Miami e poi hanno perso un fumble a sei minuti dalla fine del quarto quarto con i Blazers in svantaggio 20-17. Ma la difesa dei Blazers, come nell’ultima giocata, è rimasta alta e ha costretto un tentativo di field goal dopo quel fumble per dare all’attacco dell’UAB un’altra possibilità di ottenere un pareggio o un punteggio di via libera. Brown è stato lo star drive e la star del gioco, segnando il suo secondo touchdown della giornata e ottenendo una prestazione di 24 carry e 116 yard.

Avendo bisogno di un TD per vincere, il drive finale di Miami è stato frenetico. Ci sono state 12 giocate, più rigori e due conversioni al quarto posto da parte dei RedHawks. Ma alla fine, è stato quel contrasto finale che ha permesso all’UAB di resistere alla vittoria, regalando ai Blazers una vittoria nella stessa partita di bocce in cui hanno fatto il loro debutto nel 2017 alla fine della prima stagione del programma in tribunale dopo programma. È stato chiuso.

È la degna conclusione di una grande era del football NFL, con i Blazers che voltano pagina dall’era di Bill Clark all’era di Trent Dilfer e dall’essere nella Conference USA al salto nell’American Athletic Conference. Gli ultimi cinque anni hanno incluso più offerte di bowl, un campionato di conferenza e tre apparizioni nel gioco del titolo della conferenza. Ora tocca a Dilfer e al resto del team UAB cercare di eguagliare quei risultati nell’AAC, e le migliori notizie dei Blazers provengono dalla lotta che hanno mostrato al Bahamas Bowl e da ciò che dice sullo stato attuale di questa squadra.