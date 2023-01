Jason Kidd fornisce un aggiornamento sull’infortunio di Luka Doncic dopo la vittoria dei Mavericks sui Suns

Fenice – Luca Doncic I Maverick se ne sono andati Giovedì sera vittoria sui Phoenix Suns Dopo aver subito una distorsione alla caviglia sinistra.

Non è tornato né a giocare né in panchina a Dallas.

L’allenatore Jason Kidd ha detto che Doncic “era di buon umore” dopo la vittoria, ma non ha fornito dettagli sulle condizioni del 23enne prima della partita di sabato contro i Jazz.

“Sembrava buono. Sembrava buono”, ha detto Kidd, “ma vedremo mentre andiamo qui. Probabilmente avremo più informazioni una volta arrivati ​​nello Utah”.

Kidd ha detto di aver parlato con Doncic durante l’intervallo e di aver accettato la sua conferenza stampa post-partita.

“Stava sorridendo, era felice per i suoi compagni di squadra”, ha detto Kidd, “dicendo che DP ha fatto degli ottimi tiri liberi ma poi ha creato quel rimbalzo del tiro libero sbagliato. Solo la sua grinta stasera per DP era di alto livello. Il carattere di questa squadra giocato davvero duro.” E ho trovato un modo per vincere.”

Luka Doncic (distorsione alla caviglia sinistra) non tornerà alla partita di stasera a Phoenix, IN @dipendente. – CallieCaplan (@CallieCaplan) 27 gennaio 2023

A meno di quattro minuti dall’inizio della partita, la stella 23enne ha iniziato a zoppicare dopo aver fatto perno sul palo e calpestato il piede di un difensore dei Suns. Sebbene Doncic non sia caduto a terra, si è subito afferrato la caviglia sinistra ed è tornato in difesa. L’allenatore Jason Kidd ha chiamato time out quando i Mavericks hanno ripreso possesso.

Il direttore della salute e delle prestazioni dei giocatori Casey Smith ha incontrato Doncic in campo quando il gioco si è interrotto e lo ha accompagnato direttamente negli spogliatoi.

Doncic non ha perso una partita a causa di un infortunio in questa stagione, realizzando solo cinque delle prime 50 partite dei Mavericks, tutte per riposare e riprendersi da un lieve malore nella seconda notte consecutiva.

