Il nuovo piano di Christian McCaffrey apre le porte di RB – NBC Sports Bay Area e California

SANTA CLARA — L’allenatore Kyle Shanahan ha proposto l’obiettivo di limitare il carico di lavoro della stella Christian McCaffrey.

Il completamento del programma offseason dei 49ers ha mostrato avvistamenti comuni di running back di riserva Elijah Mitchell e Jordan Mason e i loro percorsi di corsa e cattura di passaggi fuori dal campo.

McCaffrey non si è allenato durante il programma offseason, inclusi due giorni di minicamp obbligatorio della squadra, dopo aver firmato un’estensione del contratto di due anni fino alla stagione 2027.

Mitchell ha ricevuto solo sei passaggi per 14 yard la scorsa stagione, mentre Mason ha contribuito con tre ricezioni per 31 yard. Se l’offseason è indicativo, Shanahan dovrebbe avere più fiducia nelle capacità di entrambi i giocatori di catturare i passaggi.

“I centrocampisti possono segnare sei gol in una partita e non essere chiamati in gioco solo una volta perché fanno così tanti controlli”, ha detto Shanahan.

Mitchell ha aperto la strada negli allenamenti precedenti di questa primavera. Mercoledì, Mason ha ricevuto tre passaggi dal quarterback Brock Purdy in un esercizio di attacco contro difesa.

I 49ers sono stati riluttanti a eliminare McCaffrey dalle partite, in gran parte a causa delle sue abilità come terzo down passer.

Man mano che Mitchell e Mason sviluppano maggiormente queste abilità, i 49ers potrebbero trovare più soluzioni per questi giocatori per limitare l’usura di McCaffrey durante la stagione.

Ecco alcune altre note dal minicamp obbligatorio dei 49ers:

-Il placcaggio offensivo Trent Williams è tornato alla struttura dei 49ers dopo aver assistito alla laurea di sua figlia. Non ha partecipato ad alcuna esercitazione sul campo.

– Il placcaggio difensivo Malik Collins, che ha saltato il programma offseason per stare con la famiglia, era a Santa Clara e ha lavorato a bordo campo. Molti dei giocatori veterani della squadra non hanno partecipato agli allenamenti durante il minicamp.

“Quando i ragazzi non sono qui durante la Fase 1, Fase 2, Fase 3, solo per sbarazzarci di loro in quelle cose, non correremo questo rischio”, ha detto Shanahan.

– Il veterano appena ingaggiato Logan Thomas si è unito agli allenamenti dopo aver firmato per il club martedì. Ha ricevuto un passaggio da Brandon Allen all’inizio durante l’azione 7 contro 7.

– Brayden Willis del secondo anno è apparso notevolmente più a suo agio nel gioco di passaggio della squadra in questa offseason, mentre George Kittle ha continuato la terapia fisica dopo un intervento chirurgico ai muscoli centrali fuori stagione. La migliore accoglienza di Willis è arrivata quando ha preso una freccia da Purdy nel traffico su un percorso di giunzione. Willis fece un’altra presa contro la buona copertura del linebacker Dee Winters.

– Cameron Latu, scelto al terzo turno la scorsa stagione, sembrava stesse correndo a tutta velocità lungo un campo laterale. Lato ha trascorso la sua stagione da rookie in riserva per infortuni dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio. Shanahan ha detto di non aver affrontato alcun intoppo e di essere sulla buona strada per essere pronto per l’inizio del training camp a fine luglio.

– Deebo Samuel stava ricevendo tiri consecutivi da Purdy all’inizio della sessione 11 contro 11, incluso un guadagno di 35 yard contro il cornerback Samuel Womack.

– Ronnie Bell affronta una sfida per vincere un posto nel roster. Mercoledì, ha ricevuto un passaggio di Brandon Allen che scivolava attraverso il suo territorio su un percorso in acque profonde.

– Nel terzo gioco dell’allenamento di martedì, Purdy ha colpito il ricevitore largo Ricky Pearsall su un percorso d’angolo di 30 yard. Pearsall è stato coerente in termini di obiettivi e ricezioni durante il programma offseason.

“Sta facendo un buon lavoro”, ha detto Shanahan di Pearsall. “Ha delle mani davvero buone, quindi raramente cade. Gli stiamo facendo molte ripetizioni. Sta prendendo molti percorsi diversi, provando tutte le posizioni e siamo rimasti davvero impressionati dal modo in cui sta andando. “

– I 49ers sperano di ottenere più produzione dalla parte difensiva opposta a Nick Bosa rispetto a quanto hanno ottenuto in passato. Il veterano Leonard Floyd ha mostrato qualcosa facendo una rapida mossa dietro l’angolo per battere il placcaggio destro Colton McKevitz, costringendo Purdy a uscire dalla tasca. Floyd ha registrato 39,5 licenziamenti nelle ultime quattro stagioni prima di firmare con i 49ers in questa offseason come free agent.

– Fine difensiva Yetur Gross-Matos non si è lasciato ingannare dal gioco scorretto, catturando Purdy mentre rotolava a sinistra. Gross-Matos ha costretto un passaggio Purdy incompleto al linebacker Kyle Goscheck.

– I 49ers hanno lavorato per un periodo su un nuovo formato di kickoff. Mitchell, Bell, Pearsall, Trent Taylor, Tyreek Owens e Cody Schrader hanno tutti ottenuto la reputazione di bravi ragazzi.

