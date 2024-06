PlayStation Shooter Concord segue Helldivers 2 per $ 40

ConcordiaSembra che il prossimo grande videogioco del servizio di streaming di Sony costerà $ 40 secondo la pagina di preordine sul PlayStation Store in Australia. Questo lo colloca nella stessa fascia di prezzo Divertitori Infernali 2 Questo sembra essere un altro segno che non tutti i titoli del servizio live di Sony saranno gratuiti Destino 2.

Concordiail primo gioco di Firewalk Studiosè stato annunciato per la prima volta nel 2023 Durante un grande show PlayStation. Questo trailer iniziale non mostrava molto e molti probabilmente se ne saranno dimenticati Evento State of Play il 30 maggio, uno sparatutto online che iniziava l’intero spettacolo con un aspetto cinematografico un po’ generico e un gameplay che non funzionava del tutto online. Durante l’evento, abbiamo appreso che il gioco è uno sparatutto con eroi 5v5 live-service ambientato in un nuovo universo fantascientifico. E ora sappiamo che il nuovo FPS di Sony costerà (molto probabilmente) 40 dollari.

Come notato Giochi al coperto Il 5 giugnoLa pagina del PlayStation Store in Australia è stata pubblicata e ha rivelato un prezzo Concordia L’edizione base e la sua speciale edizione deluxe. La versione standard costerà 60 dollari australiani, ovvero circa 40 dollari americani. Questa versione include solo il Concorde e nient’altro. Nel frattempo, la Digital Deluxe Edition costa AU $ 95 (US $ 60) e include l’accesso anticipato al gioco e una serie di cosmetici e skin aggiuntivi.

Concordiail cui lancio è previsto per il 23 agosto su PC e PS5, sembra seguire regole di gioco simili a quelle di Divertitori Infernali 2, Il grande successo di Sony all’inizio di quest’anno.

Anche lo sparatutto cooperativo di fantascienza online è stato venduto al dettaglio per $ 40 ed è stato lanciato anche su PC e PS5. Sony sembra sperare che il prezzo più basso invogli più giocatori a provare le riprese dal vivo. Speriamo anche che questo significhi che il gioco non sarà riempito con un mucchio di sciocchezze e grind gratuiti, il che è qualcosa Subacquei Per lo più evitato dal lancio.

Naturalmente, ho già visto alcune persone scioccate dal fatto che Sony stia facendo pagare dei soldi per questo Concordia Tutto ciò non sorprende Considerando la reazione, il gioco è andato online. Sembra inoltre, Come rivelato da A Diverso una perditaLa vera star dell’evento PlayStation della scorsa settimana:robot astronomico, Lancio entro la fine dell’anno-Probabilmente costerà dai 60 ai 70 dollari. Tieni presente che nessuno di questi prezzi è stato ancora verificato da Sony o confermato per le versioni americane di nessuno dei due giochi. Le cose possono cambiare.

