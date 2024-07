Tracker live della MLB 2024: Travis Bazana conquista il primo posto assoluto ai Cleveland Guardians, i Reds conquistano il secondo posto per il lanciatore destrorso Chase Burns

Con l’interbase del liceo californiano Bryce Reiner e l’interbase della Texas A&M University Braden Montgomery – due dei primi 10 giocatori disponibili – ancora nel roster, i Nationals hanno selezionato Seaver King, un battitore destro super potente che potrebbe finire come interbase , terza base o forse anche la posizione di centrocampo nel calcio professionistico.

Questa scelta risalta non solo per chi le Nazionali sembravano aver trascurato, ma anche in connessione con la mossa che la squadra ha fatto all’inizio del fine settimana, quando ha inviato il lanciatore Hunter Harvey a Kansas City in cambio del promettente terzo base Cayden Wallace e, cosa ancora più importante, quella è la 39esima scelta nel draft di stasera. La 39a scelta era una scelta di equilibrio competitivo, il che significava che era disponibile per lo scambio, e i Royals la usarono per rafforzare il loro bullpen durante la campagna post-stagionale.

Ma per Washington, questo significa che non avrà solo un’altra scelta nel primo giorno, ma anche denaro aggiuntivo da distribuire tra le sue migliori scelte. Ci si aspettava che King partisse un po’ tardi al primo turno, quindi ci sono buone probabilità che i Nazionali risparmieranno un po’ di soldi in uno scambio per lui e quindi avranno più su cui lavorare quando arriveranno le scelte 39a e 44a (la scelta del secondo turno di Washington). in giro. Al contrario, le Nazionali potrebbero avere maggiori possibilità di assicurarsi un altro giocatore che dovrebbe rientrare nella fascia 20-30 con un bonus alla firma superiore allo slot. Ottima selezione da Mike Rizzo e compagnia.