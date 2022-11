Punteggio LSU vs Arkansas, Takeaway: Harold Perkins Jr. Contrasto difensivo Harold Perkins Jr. No. 7 Tigers scappa da Hawks

Lo sforzo mostruoso del linebacker della matricola Harold Perkins Jr. al n. 7 utilizzato da LSU. Perkins, che ha registrato quattro licenziamenti in una partita, ha fallito il quarterback dell’Arkansas Kate Ford per il touchdown vincente nel quarto quarto.

Lo sforzo di Perkins faceva parte di un eccezionale sforzo difensivo della LSU, che teneva l’Arkansas a 250 yard totali e meno di 3 yard per trasporto. Il quarterback titolare dei Razorbacks KJ Jefferson ha saltato la partita per un infortunio e il backup Malik Hornsby alla fine lo ha sostituito in panchina dopo una partita scadente. Ford, il chiamante del segnale di terza stringa, ha guidato l’unico touchdown dell’Arkansas, ma non è stato abbastanza in una vittoria ravvicinata per LSU.

L’Arkansas ha tenuto il QB della LSU Jaden Daniels a sole 86 yard su 8 passaggi su 15. Gli Hawks hanno licenziato Daniels sette volte e hanno costretto sia un fumble che un intercetto nel primo quarto. Tuttavia, la LSU è stata in grado di realizzare una controversa conversione del terzo down con un gioco di passaggio – simile alla conversione da 2 punti vincente contro l’Alabama – per esaurire la maggior parte del tempo nel quarto quarto.

Ford ha avuto un ultimo drive per pareggiare la partita, lanciando un paio di bei passaggi per iniziare il drive. Tuttavia, Perkins ha rimbalzato e ha fatto cadere la palla dalle mani di Fortin mentre si ritirava. La palla vagante è stata recuperata dalla difesa della LSU, consentendo ai Tigers di allungare il tempo per la loro quarta vittoria consecutiva.

Con la vittoria, la LSU (8-2, 6-1 SEC) mantiene il controllo della SEC West eliminando l’Alabama dall’entrare dalla porta sul retro. Se il numero 9 Bama batte il numero 11 Ole Miss sabato pomeriggio, i Tigers possono ufficialmente conquistare un posto nel SEC Championship Game. Altrimenti, la LSU avrà bisogno di una vittoria contro la Texas A&M in difficoltà nell’ultima settimana.

