Quali scelte hanno fatto?

I Detroit Tigers avrebbero potuto vincere l’American League Central con più attacco Il podcast “Days of Roar” del 1 luglio 2024 parla dei Detroit Tigers con Mike Ferrin di MLB Network Radio. Iscriviti per ascoltare nuovi episodi settimanalmente.

Il presidente delle operazioni di baseball dei Detroit Tigers, Scott Harris, continuerà i suoi sforzi per accumulare giovani giocatori di talento nel draft MLB di domenica.

L’anno scorso, i Tigers hanno scelto l’outfielder del liceo Max Clark. Preso al terzo posto in assoluto, e anche se nulla è certo, il dolce mancino sta già iniziando a fare la sua parte. Inizio al centro del campo per la squadra dell’American League nell’All-Star Futures Game di sabato, il battitore principale.

Dopo essere arrivati ​​secondi all’AL Central lo scorso anno, i Tigers sono arrivati ​​​​all’11 ° posto assoluto nel draft del 2024 e inizieranno con tre selezioni dopo aver ottenuto una scelta compensativa (n. 72) domenica.

Altro Big Bryce Rayner sui Tigers: Bryce Rayner risolve il problema dell’interbase dei Detroit Tigers se disponibile nel Draft MLB 2024

Il primo giorno inizia alle 19:00 (ESPN) con le prime 74 scelte del draft mentre le squadre completano i primi due round e le scelte compensative. Sia il lunedì (turni 3-10) che il martedì (turni 11-20) iniziano alle 14:00, prima dell’All-Star Game quella sera.

Ecco uno sguardo a ciascuna delle scelte del draft 2024 dei Tigers Progetto di ordinanza completo.

Scelte al Draft 2024 dei Detroit Tigers

Turno 1: 11° assoluto: SS Bryce Rayner, Harvard-Westlake HS (CA)

Come guardare il Draft MLB 2024

Che cosa: Draft della MLB 2024.

I fatti in breve: turni 1-2 – Domenica 19:00, Fort Worth Stockyards, Fort Worth, Texas; Turni 3-10 – 14:00 lunedì, MLB Network Studio, Secaucus, New Jersey; Turni 11-20 – 14:00 martedì, MLB Network Studio, Secaucus, New Jersey.

TV: Turni 1-2 – ESPN; Turni 3-20 — MLB.com.

Top five: 1. Guardiani, 2. Reds, 3. Montagne Rocciose, 4. Atletica leggera, 5. White Sox.