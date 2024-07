Ultime notizie dal mercato azionario di oggi. Sparatoria di Trump, futures azionari, bitcoin, jp morgan, tesla| 14 luglio 2024

I futures sulle azioni statunitensi sono rimasti stabili domenica sera, con guadagni modesti, dopo che il presidente Biden si è rivolto alla nazione in seguito alla sparatoria dell’ex presidente Donald Trump, fuggito con lievi ferite durante una manifestazione elettorale in Pennsylvania. Il tiratore, Thomas Matthew Crooks, è stato ucciso dalle forze dell’ordine.

Nel suo discorso alle 20:00 ET, durato circa dieci minuti, Biden ha esortato il Paese a ridurre l’atmosfera di tensione in un Paese che è diventato profondamente diviso sulla politica, e ha anche augurato a Trump i migliori auguri e le sue preghiere. Lui ha sottolineato che l’indagine continua e che il motivo del tentativo di omicidio non è ancora chiaro.

Domani, all’inizio della Convention Nazionale Repubblicana, Biden ha detto che farà campagna per conto proprio per promuovere i risultati della sua amministrazione mentre ci avviciniamo alle elezioni di novembre.

Inoltre, gli investitori continueranno a digerire gli eventi del fine settimana in vista di un’intera settimana di utili mentre la stagione degli utili del secondo trimestre si riscalda con Charles Schwab, Goldman Sachs e Amex che si preparano a pubblicare i loro risultati.

I mercati azionari statunitensi hanno registrato un forte rialzo, con il Dow Jones Industrial Average che ha superato i 40.000 punti, mentre l’indice S&P 500 si aggira vicino ai livelli più alti di sempre, con il mercato che si prepara ad un possibile taglio dei tassi di interesse già a settembre dopo i dati… Debole inflazione dei prezzi al consumo la scorsa settimana.