Dopo settimane di teaser inquietanti e di buon clamore pre-rilascio, il tanto atteso Neon è stato rilasciato Gambe lunghe Il film è finalmente arrivato nei cinema questa settimana. Il film diretto da Osgood Perkins, con protagonisti Maika Monor e Nicolas Cage, ha riscosso grande attenzione da parte del pubblico, e questo sembra aver dato ottimi frutti nelle sale cinematografiche.

Nonostante alcune impressioni contrastanti, Tempi di consegna Rapporti Gambe lunghe Il film ha incassato 22,6 milioni di dollari a livello nazionale. Si tratta della più grande apertura finora durante i sette anni di Neon, e la più grande apertura per un film horror originale quest’anno. Lo studio ne è certamente orgoglioso: in un comunicato stampa, ha osservato che il film si è comportato in modo simile al film Il progetto Blair Witch. “Non da [Blair Witch] È mai esistito un film indipendente di questo tipo che abbia superato le aspettative, le performance e il rating così tanto da far sembrare all’industria che fosse “uscito dal nulla”.

Neon ha fatto del suo meglio per assicurarsi che tutti lo sapessero Gambe lunghe Questo film esisteva già. Negli ultimi mesi sono stati rilasciati trailer prima di diversi film di successo e una campagna di marketing ha incoraggiato gli spettatori a rivelare potenziali segreti. Ha anche aiutato a mascherare l’aspetto di Cage: se il tuo film sembra già così spaventoso, l’unico modo per vedere che aspetto ha il tuo co-eroe è farsi coraggio e guardare quella dannata cosa. La responsabile della distribuzione di Neon, Elissa Federoff, ha osservato che il marketing è stato “costruito con creatività e immaginazione” ed è stata comprensibilmente orgogliosa degli sforzi dello studio. “Abbiamo costruito un movimento attorno a questo film”, ha osservato. “Quando il pubblico potrà dire che sarà originale e qualcosa che non ha mai visto prima, si radunerà”.

Come punto di forza Gambe lunghe Lo ha fatto, ma alla fine è rimasta indietro Sono spregevole 4Illumination ha aggiunto altri 44,7 milioni di dollari dal Nord America al suo totale, portando il suo totale interno a 211,1 milioni di dollari. L’aggiunta di ulteriori 88 milioni di dollari al di fuori degli Stati Uniti porta il totale a 437,8 milioni di dollari a livello globale, aiutando l’azienda più grande Sono il bastardo I profitti del franchising hanno superato i 5 miliardi di dollari. Sicuramente porterà più soldi nelle prossime settimane, quindi preparati a portare qui i tuoi figli Servitore 3 Nel 2027. Entrambi Dall’interno verso l’esterno 2 E Un posto tranquillo: primo giorno Anche i film horror, gialli, thriller e di suspense hanno ottenuto ottimi ricavi questa settimana, con i loro ricavi globali totali che hanno raggiunto rispettivamente 1,35 miliardi di dollari e 203,6 milioni di dollari.

Il grande film che dovrebbe uscire il prossimo fine settimana è Universal e Warner Bros. Tornado, Che ha suscitato molto scalpore nelle ultime settimane. La settimana successiva, il 26 luglio, ci sarà l’evento tanto atteso Deadpool e Wolverine, Questo è ciò che probabilmente accadrà molto Dei soldi, soprattutto perché questa è la stessa settimana del Comic Con di San Diego. Con il successo dei film di questo mese e di giugno, è difficile credere che fossimo così preoccupati per l’uscita dei film nelle sale a maggio.

Già che siamo qui, ti dispiace? Gambe lunghe È all’altezza delle aspettative o ti stai chiedendo perché? Raccontacelo nei commenti qui sotto.