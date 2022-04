Sony annuncia lo spinoff di Spider-Man El Muerto al Cinemacon

foto : Fumetti Marvel

CinemaCon, un evento di tre giorni a Las Vegas, è una di quelle convention aziendali che inevitabilmente si trasforma in un evento stampa di cultura pop, in cui i grandi studios colgono l’opportunità per essere al centro della scena e mettersi in gioco. i loro piani per i prossimi anni. Ehi ragazzo, la Sony ha approfittato di questo momento. Secondo il nostro uomo sulla terra, Germain Perdenteabbiamo molto da fare Non vedo l’ora dicompresi i primi 15 minuti di Attraverso il verso del ragno.

Il primo, e forse il più sorprendente, è l’annuncio mirtoIncredibilmente minore uomo Ragno personaggio (come, due piccoli problemi), ottiene il suo film indipendente. Ancora più sorprendente è il fatto che Bad Bunny, un acclamato musicista portoricano che a volte brilla come wrestler professionista, sia stato scelto per il ruolo. Quando mi è stato chiesto di aiutare a tradurre, uno dei miei colleghi ha detto questa citazione: “Sono così felice di poter morire”, La scrittrice della Terra Angela MercadoE Chi ama Benito Antonio Martinez Ocasio.

El Muerto, il personaggio, è un mentore travestito – ha ereditato la sua maschera onoraria da generazioni di gladiatori di famiglia, conferendogli maggiore forza – Che è impostato contro Spider-Man in una lotta in gabbia. Per molti, Bad Bunny non sarebbe la prima scelta per un wrestler super forte, ma Mercado ha seguito la carriera di wrestling di Bad Bunny per un po’ di tempo. Ci sono molti riferimenti alla cultura pop dei primi anni 2000 nella sua musica e ha un’intera canzone e un video musicale sul wrestler. Booker T. Sono presenti in questo video musicale insieme, quindi non sono sorpresa che le sue ispirazioni e influenze creino più opportunità per Bad Bunny”, ha detto in una didascalia a Slack.

In cantiere anche due catene: la seconda acchiappa fantasmi (o è il quinto?) è attivo, ma non sono stati rilasciati dettagli su quale attore sarà scelto. Mentre è temporaneamente chiamato Ghostbusters: Afterlife IINon abbiamo nient’altro.

Un’altra versione divertente che è stata confermata è 3. veleno! Non mi vergogno veleno Stan, sono così felice di aver avuto la possibilità di vedere un’altra commedia romantica con Tom Hardy e Tom Hardy che hanno distorto x10. A causa del salto tra il multiverso Veleno 2: Che ci sia un massacro E Spider-Man: Non c’è spazio per casaNon è del tutto chiaro se Venom incontrerà effettivamente Spider-Man in questo film.

Il presidente del Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group Tom Rothman ha fatto l’annuncio durante il CinemaCon la scorsa notte. Come hanno sottolineato Craven il pescatore E Madame Web In agenda insieme ad altre edizioni 2023.

