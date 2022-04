Le azioni Tesla scendono di oltre il 10% dopo l’accordo su Twitter di Musk

Tesla Il titolo è sceso di oltre il 10% al mattino come proprietario dell’heavy tech L’indice Nasdaq Composite è in calo del 3,2%.. Altri enormi titoli tecnologici come MelaE AmazonE Il Google e papà facebook morto È inoltre diminuito tra il 2% e il 4%.

I cali arrivano appena un giorno dopo il consiglio di amministrazione di Twitter Musk ha approvato $ 44 miliardi L’acquisizione della società, che mostra un certo calo, potrebbe riflettere le preoccupazioni degli investitori sull’accordo. Musk ha $ 25,5 miliardi di debito completamente impegnato, incluso $ 12,5 miliardi di prestiti per la sua quota Tesla. L’accordo include anche un patrimonio netto di $ 21 miliardi.

Nonostante sia la persona più ricca del mondo, gran parte della ricchezza di Musk è legata alle azioni Tesla, il che significa che probabilmente dovrà prendere in prestito contro le sue partecipazioni per finanziare l’accordo.

Gli investitori di Telsa potrebbero anche essere preoccupati per le potenziali deviazioni che potrebbero derivare dal possesso di una piattaforma come Twitter. Sembra che Musk voglia influenzare seriamente le operazioni dell’azienda, il che potrebbe portare a una crisi di tempo per lui. Supponendo che l’accordo si chiuda, Musk ne sarà responsabile Teslae Twitter e SpaceX. Possiede anche due progetti più piccoli, The Boring Company e Neuralink.

Tesla ha dichiarato nel suo rapporto sugli utili del primo trimestre 2022 del 20 aprile che mentre le entrate automobilistiche sono aumentate dell’87% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima a $ 16,86 miliardi, la società ha perso circa un mese di “volume di costruzione” a Shanghai a causa della chiusura del Covid.

“La produzione sta riprendendo a livelli limitati e stiamo lavorando per tornare alla piena produzione il più rapidamente possibile”, ha dichiarato il Chief Financial Officer Zach Kirkorn durante la richiesta di guadagni dell’azienda.