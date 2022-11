Quali sono le prospettive per la navicella spaziale Orion mentre naviga verso la Luna

Illustrazione artistica del pianeta Gemelli che attraversa la Luna, con la Terra che si alza sullo sfondo. Una precisazione : NASA

Agenzia della NASA Lo Space Launch System è decollato mercoledìe l’invio della navicella spaziale Orion senza equipaggio in un viaggio di 25 giorni sulla Luna e ritorno. Orion dovrebbe raggiungere la sua destinazione già la prossima settimana, momento in cui eseguirà alcune complesse acrobazie orbitali e stabilirà una serie di record di viaggi spaziali nel processo.

Siamo al secondo giorno di Artemis 1 e Il lavoro sembra andare bene. L’SLS ha illuminato i cieli della Florida mercoledì mattina presto, utilizzando 8,8 milioni di libbre di spinta per spingere nello spazio la capsula Orion da 20 miliardi di dollari. Dopo il successo dell’iniezione translunare, Orion si è separato dalla fase di propulsione criogenica temporanea del razzo per circa due ore dall’inizio della missione. La capsula, con la sua fedele compagna, Unità di servizio europea (ESM), ora in navigazione verso la luna.

Il lancio da solo è stato fantastico, ma c’erano così tante grandi pietre miliari davanti. Orion è azionato dall’ESM, che, oltre a fornire energia e regolare la temperatura, è responsabile delle correzioni della traiettoria lungo il percorso. Le voyage dan la lune dovrebbe durare circa cinque giorni, durante i quali i controllori di missione terranno sotto stretto controllo i sistemi delle capsule.

Profilo della missione Artemis 1. Disegno : NASA

Lunedì 21 novembre, Orione Avvio del processo di ingresso in un’orbita molto retrograda (DRO) attorno alla Luna, in cui il veicolo spaziale ruota nella direzione opposta alla rotazione della Luna. Per arrivarci, l’ESM dovrà eseguire un’accensione atmosferica esterna alimentata alle 7:44 (tutte le ore est), momento in cui il veicolo spaziale arriverà entro 60 miglia (97 km) dalla Luna. Questo sarà l’approccio più vicino di Orion alla superficie lunare.

The Moon’s gravity will then propel Orion into DRO, sending it 40,000 miles (64,000 km) beyond the Moon before it turns back. The DRO insertion burn is scheduled for November 25 at 4:52 p.m., the 10th day of the Artemis 1 mission.

This distance is 30,000 miles (48,000 km) farther than the previous orbital distance record, set in 1970 during Apollo 13. It’ll also be the farthest distance that a crew-rated spacecraft (i.e., a spacecraft designed to handle human passengers) has flown from Earth. As it stands, the Apollo 13 crew traveled the farthest from Earth of any humans, which is some serious bragging rights. Orion won’t break this record during Artemis 1, as there’s no one on board, but the crew of Artemis 2, currently scheduled to launch in late 2024, is poised to smash this record.

Orion is set to break the Apollo 13 record at 8:42 a.m. on Saturday, November 26 (day 11), and reach its maximum distance from Earth at 4:05 p.m. on Monday, November 28 (day 13), at which point the spacecraft will be 298,565 miles (480,494 km) from home.

Speaking to reporters during a pre-launch briefing on August 5, Rick LaBrode, lead Artemis 1 flight director, said Orion will attempt to capture an Immagine Earthrise Simili a quelle scattate durante l’Apollo. Labrod ha aggiunto che la capsula scatterà anche alcune foto quando raggiungerà la sua massima distanza dalla Terra.

Orion inizierà la sua partenza dal DRO il 1 dicembre (giorno 16), con una manovra di traiettoria eseguita alle 16:53. La navicella spaziale dovrebbe tornare a casa l’11 dicembre, momento in cui dovrà sopravvivere a un rientro nell’atmosfera e atterrare nell’Oceano Pacifico.

Quando tutto sarà stato detto e fatto, Orion avrà percorso 1,3 milioni di miglia (2,1 milioni di km), in quello che sarà un altro record: la distanza più lunga percorsa da una capsula di classe equipaggio. Ma non è tutto, poiché Orion stabilirà record per rimanere nello spazio più a lungo di qualsiasi altro veicolo spaziale con equipaggio senza attraccare con una stazione spaziale e per essere la capsula con equipaggio più calda e veloce a colpire l’atmosfera terrestre.

Artemis 1 è senza dubbio ambizioso, ma dovrebbe esserlo. Il Il programma Artemis nel suo insieme è un trampolino di lancio per portare gli umani su MarteE le cose che apprendiamo ora informeranno quelle future missioni sul Pianeta Rosso. Ad esempio, Orion tornerà dalla Luna a Mach 32, ma la capsula, al ritorno dal Pianeta Rosso, viaggerà a Mach 36, ha detto ai giornalisti l’amministratore della NASA Bill Nelson il 3 agosto. Uno degli obiettivi principali di Artemis 1 è valutare la capacità di Orion di rientrare nell’atmosfera terrestre ad alta velocità, in quello che sarà un test chiave del suo scudo termico.

“Abbiamo molti test da fare”, ha detto Nelson. Ha assolutamente ragione, da qui l’importanza di Artemis 1. La missione è iniziata alla grande. Speriamo che rimanga così.

