La folla ha svegliato Tim Allen per uno scherzo natalizio “controverso” in “Babbo Natale”

L’amato papà della sitcom Tim Allen è stato criticato giovedì per aver svegliato gli utenti di Twitter dopo aver detto: “Buon compleanno improvvisamente è un problema” nel suo nuovo marchio Disney+ Mostra “Babbo Natale”.

L’attore 69enne- Who Non è mai stato timido Intorno a le sue convinzioni politiche È stato preso di mira dagli utenti di Twitter per aver utilizzato il carattere nella sua sceneggiatura delle vacanze.

“Babbo Natale indossava sempre il cappello rosso e noi lo ignoravamo” ha scritto un utente riferendosi ai suoi cappelli “Make America Great Again”. L’ex presidente Donald Trump.

Allen – chi supporti Ex-boss nel passato – È tornato nel suo ruolo del 1994 nei panni di Scott Calvin, che uccide accidentalmente l’icona natalizia prima di prendere lui stesso il mantello, nel nuovo spettacolo della Disney dopo aver recitato in tre film.

La scena che provoca il congelamento raffigura Calvin quando gli viene chiesto se qualcosa lo infastidisce, a cui risponde che “Dire ‘Buon Natale a tutti’ diventa improvvisamente un problema”.

Diretto da Scott Weinberg nell’originale Posta il preventivo sui social media e lasciare che si costruisca da lì.

E così diamo il via a un’altra stagione di “Stanno cercando di cancellare il Natale” cinguettio un altro utente.

“La Disney è più che disposta a compiacere i conservatori se gli farà guadagnare soldi”. Speculare con un solo oratorementre un altro utente ha provato a ragionare sul fatto che la linea fosse, in effetti, un riferimento a chi fosse Calvin prima di indossare per la prima volta l’abito rosso.

“Okay, non saltiamo alle conclusioni. Il Babbo Natale inizia con il personaggio principale come un tipo da grande impresa, eppure non riesce a vedere oltre il reparto marketing o i suoi preconcetti”. Leggi il tweet.

“Quella… forse una caratterizzazione. Spero.”

Il Post ha contattato la Disney per un commento. I rappresentanti di Allen hanno rifiutato di commentare.