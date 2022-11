I tassi ipotecari scendono al 6,61% tra segnali di attenuazione dell’inflazione

Nota dell’editore: Freddie Mac, che ha monitorato i tassi ipotecari settimanali medi dal 1971 e apporta modifiche periodiche al Basic Mortgage Market Survey, ha cambiato la sua fonte di dati a partire dal 17 novembre 2022. Piuttosto che un sondaggio sugli istituti di credito, i risultati settimanali si baseranno sulle domande ricevute da Lenders che vengono presentati a Freddie Mac. Scopri di più su Cambia Freddie Mac quaggiù.

I tassi ipotecari sono scesi bruscamente la scorsa settimana dopo che una serie di rapporti economici ha indicato che l’inflazione potrebbe finalmente diminuire.

17, in calo rispetto al 7,08% della settimana precedente, secondo Freddie Mac, il più grande calo settimanale dal 1981. Un anno fa, il tasso fisso trentennale era stabile al 3,10%.

I tassi dei mutui sono aumentati per la maggior parte del 2022, stimolati dalla campagna senza precedenti della Federal Reserve per aumentare i tassi di interesse al fine di domare la spirale dell’inflazione.

La scorsa settimana sono stati pubblicati due importanti rapporti sull’inflazione: Indice dei prezzi al consumo E il indice dei prezzi alla produzione – Ha mostrato che i prezzi sono aumentati a un ritmo più lento del previsto in ottobre, indicando che l’inflazione si sta lentamente muovendo nella giusta direzione e potrebbe aver raggiunto il picco.

“Sebbene il calo dei tassi ipotecari sia una buona notizia, il mercato immobiliare ha ancora molta strada da fare”, ha affermato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac. “L’inflazione è rimasta alta, è probabile che la Fed manterrà alti i tassi di interesse ei consumatori continueranno a risentirne”.

Il tasso ipotecario medio si basa sulle richieste di mutuo che Freddie Mac riceve da migliaia di istituti di credito in tutto il paese. Il sondaggio include solo i mutuatari che hanno concesso un calo del 20% e hanno un credito eccellente. Ma molti acquirenti che offrono meno soldi in anticipo o hanno un credito non perfetto pagheranno più del prezzo medio.

George Ratiu, direttore della ricerca economica di Realtor.com, ha affermato che la scorsa settimana gli investitori hanno visto i dati sull’indice dei prezzi al consumo inferiori alle attese come un’indicazione che la Fed potrebbe aumentare i tassi di interesse meno nei prossimi mesi.

Sebbene la Fed non fissi direttamente i tassi di interesse pagati dai mutuatari, le sue azioni li influenzano. I tassi ipotecari tendono a seguire il rendimento della nota del Tesoro statunitense a 10 anni. Quando gli investitori vedono o si aspettano un aumento dei tassi di interesse, fanno mosse che inviano rendimenti più elevati e tassi ipotecari più elevati.

“Il Treasury a 10 anni è sceso dal 4,15% mercoledì scorso al 3,68%, poiché i mercati dei capitali sembrano incoraggiare il rallentamento dell’inflazione come segno che la stretta monetaria della Fed sta avendo l’effetto desiderato”, ha detto Ratiu.

Sebbene i dati sull’inflazione si stiano muovendo nella giusta direzione, la Fed ha affermato che non prevede di fare marcia indietro dall’innalzare i tassi di interesse fino a quando l’inflazione non si avvicinerà al suo obiettivo del 2%.

Tuttavia, Ratiu ha affermato che il calo dei tassi ipotecari nell’ultima settimana ha portato un po’ di sollievo agli acquirenti.

Secondo Realtor.com, un acquirente che ha acquistato una casa a prezzo medio con un acconto del 20% con un prezzo medio la scorsa settimana del 7,08% ha dovuto affrontare un pagamento mensile di circa $ 2.280. Al 6,61%, lo stesso acquirente vedrà il suo pagamento scendere a $ 2.174. Mentre il risparmio di $ 100 al mese potrebbe non sembrare molto, nel corso di un prestito di 30 anni, l’acquirente risparmierà circa $ 48.000 di interessi.

Quei risparmi hanno motivato alcuni acquirenti di case a entrare e installare un tasso ipotecario più basso.

Le richieste di mutuo sono aumentate per la prima volta in sette settimane, secondo la Mortgage Bankers Association, con l’aumento degli ordini di acquisto e di rifinanziamento.

Bob Proxmiet ha dichiarato: “Segnali di rallentamento dell’inflazione hanno portato i tassi dei mutui al di sotto del 7% per la prima volta da metà ottobre, ma con i tassi ancora relativamente alti e l’accessibilità bassa, l’importo medio del prestito è ora al livello più basso da quasi due anni. ” Presidente e Amministratore Delegato di MBA.

L’acquisto di una casa continua a essere una sfida per molti acquirenti di case. Si prevede che i tassi ipotecari rimarranno volatili per il resto dell’anno. E i prezzi rimangono alti in molte aree, soprattutto dove c’è un inventario molto limitato di case disponibili per la vendita.

Nel frattempo, l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse significano che molti potenziali acquirenti devono anche affrontare budget limitati.

“Per i consumatori, il rapido aumento dei prezzi ha aggiunto significative pressioni finanziarie, soprattutto perché l’inflazione sta minando eventuali guadagni salariali”, ha detto Ratiu. “Gli aumenti dei tassi di interesse della Fed sono direttamente correlati a tassi di interesse più elevati per carte di credito e prestiti auto, che, insieme all’aumento del debito ipotecario, aggiungono ulteriori oneri alle finanze delle famiglie”.

Secondo Realtor.com, oltre il 20% delle inserzioni ha registrato un calo dei prezzi mentre i venditori adattano la loro strategia per incontrare gli acquirenti in un panorama finanziario in continua evoluzione.

“Da un lato, i venditori hanno accettato il fatto che il prezzo delle case del mercato immobiliare che abbiamo visto quando i tassi erano al 3% lasciava pochissimi acquirenti in grado di gestire le rate del mutuo ai tassi odierni”, ha affermato Ratiu. D’altra parte, gli acquirenti potrebbero essere riluttanti a procedere con le transazioni se ritengono preoccupante la natura irregolare degli attuali tassi ipotecari.

La volatilità dei tassi ipotecari non dovrebbe diminuire nel prossimo futuro, causando incertezza sia per gli acquirenti che per i venditori.

“Con l’inflazione ancora intorno al 7% e la Fed impegnata a continuare ad aumentare il tasso sui fondi nei prossimi mesi, il mercato dei mutui non è fuori pericolo”, ha detto Ratiu. “Potremmo ancora vedere i tassi di interesse salire di nuovo sopra il 7% prima della fine dell’anno”.