Questa notte si verificheranno eventi celesti “magici” e rari con l’eclissi lunare di Marte. Ecco come guardare.

Mercoledì sarà una notte “magica” nel regno delle stelle poiché quattro eventi celesti si svolgeranno tra i cieli.

La giornata si concluderà con il primo tramonto dell’anno, con un’opposizione di Marte e un raro evento in cui la luna piena di dicembre, nota come “luna fredda”, scaccia temporaneamente Marte.

Secondo la NASA, mercoledì il sole tramonterà prima delle 16:45 EST e il crepuscolo terminerà alle 17:49 EST. Mentre porterà l’oscurità precoce, preparerà anche il terreno per una meravigliosa notte stellata. Oltre alla luna piena, gli spettatori potranno osservare più pianeti vicino al suo bagliore: Giove, Saturno e Marte, l’ultimo dei quali sarà direttamente opposto al sole, un evento noto come Opposizione di Marte.

La luna piena di mercoledì è conosciuta come luna fredda A causa delle “notti lunghe e fredde” che l’inverno porta, secondo la NASA, citando il Maine Farmer’s Almanac. È anche conosciuta come Frost Moon e Winter Moon nel calendario, così come Yule Moon e Oak Moon in Europa.

Ma l’evento principale non è solo la luna stessa. Con l’aspetto più vicino e luminoso di Marte dell’anno, la NASA ha affermato che la luna si avvicinerà gradualmente al pianeta rosso. In alcune regioni globali, la luna sembrerà bloccare la vista di Marte, un evento noto come luna piena nascondere.

“Il 7 dicembre porta uno di quei momenti magici in cui il cielo cambia radicalmente davanti ai tuoi occhi”, afferma la NASA in un video che evidenzia l’osservazione del cielo.

Parti del Nord America, dell’Europa e del Nord Africa saranno in grado di vedere l’invisibile, ha affermato la NASA, mentre quelle nella costa sud-orientale e orientale degli Stati Uniti vedranno la Luna “pascolare accanto a Marte”.

Le visioni dovrebbero durare circa un’ora per la maggior parte delle persone. La NASA ha affermato che quelli di Minneapolis vedranno Marte scomparire intorno alle 21:03 CST e riapparire intorno alle 22:11, mentre quelli di Los Angeles potranno osservare il fenomeno dalle 18:31 circa PST alle 19:31. La luna sarà al suo massimo alle 23:08 EDT.

La NASA ha affermato che l’evento ha rappresentato “un’opportunità relativamente rara di vedere un pianeta luminoso oscurato dalla luna”.

“La Luna passa davanti ai pianeti nel cielo notturno più volte all’anno. In effetti, generalmente oscura Marte almeno due volte l’anno”, ha detto la NASA. “Ma ogni occultazione è visibile solo da una piccola parte della superficie terrestre, quindi non è molto comune che un punto particolare della Terra la veda frequentemente”.

Per coloro che si trovano al di fuori delle aree in cui è possibile la visione invisibile o che potrebbero non avere cieli sereni durante gli eventi celesti, sono disponibili streaming live per vederli svolgersi in tempo reale. Ecco come puoi guardare (tutti gli orari elencati di seguito sono EST):

Il Progetto Telescopio Virtuale 2.0 Avrai una nota online a partire dalle 23:00

L’Università del Texas ospiterà l’Osservatorio McDonald ad Austin insieme a Flagstaff, l’Osservatorio Lowell in Arizona. Trasmissione in diretta A partire dalle 21:00

California del Sud Osservatorio Griffith Condurrà una trasmissione in diretta a partire dalle 21:00

Astronomo della Carnegie Trasmissione in diretta Inizierà alle 21:15

