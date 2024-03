Rapimento scolastico in Nigeria: quasi 300 bambini rilasciati dopo due settimane di prigionia

ABUJA, Nigeria (AP) – Quasi 300 Scolari nigeriani Sono stati rilasciati più di due settimane dopo essere stati rapiti nello stato nordoccidentale di Kaduna e portati nelle foreste, hanno detto domenica i funzionari.

Almeno 1.400 studenti Sono stati rapiti nelle scuole nigeriane dal 2014, quando i militanti di Boko Haram rapirono centinaia di studentesse nello stato di Borno. Villaggio di Chibok. Negli ultimi anni, i rapimenti si sono concentrati nelle regioni nordoccidentali e centrali del Paese, dove decine di gruppi armati spesso prendono di mira gli abitanti dei villaggi e i viaggiatori per ottenere un riscatto.

Almeno altri 17 studenti Nello stato di Sokoto settentrionale Sono stati salvati anche dopo essere stati presi in ostaggio per due settimane, secondo una dichiarazione rilasciata sabato dal governo dello stato di Sokoto. La dichiarazione rileva che l'operazione di salvataggio, come quella degli studenti di Kaduna, è stata coordinata dall'Ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale nigeriano.

Il governatore dello stato di Kaduna Oba Sani non ha fornito dettagli sul rilascio di 287 studenti rapiti dalla loro scuola nella remota città di Korega il 7 marzo. Almeno 100 di loro hanno 12 anni o meno.

In una dichiarazione, ha ringraziato il presidente nigeriano Bola Tinubu per “aver garantito in particolare il rilascio illeso dei bambini in età scolare rapiti”.

Tinubu ha promesso di salvare i bambini “senza pagare un riscatto”. Ma i riscatti vengono solitamente pagati per i rapimenti, spesso organizzati dalle famiglie, ed è raro che i funzionari nigeriani riconoscano tali pagamenti.

Nessun gruppo ha rivendicato il rapimento di Kaduna, attribuito dai residenti locali Gruppi di banditi Conosciuti per gli omicidi di massa e i rapimenti a scopo di riscatto nella regione settentrionale devastata dal conflitto, la maggior parte di loro sono ex pastori in conflitto con le comunità stanziali.

Lo hanno riferito all’Associated Press almeno due persone con una vasta conoscenza della crisi di sicurezza nel nord-ovest della Nigeria L'identità dei rapitori è nota.

Murtala Ahmed Rufai, professore di studi sulla pace e sui conflitti all'Università Usman Danfodio, e Sheikh Ahmed Gumi, un religioso che negoziava con i banditi, hanno detto che si nascondevano nelle foreste della vasta regione non governata.

Gli arresti sono rari nei rapimenti di massa in Nigeria, poiché le vittime vengono solitamente rilasciate solo dopo che le famiglie disperate hanno pagato un riscatto o attraverso accordi con funzionari governativi e di sicurezza.

Il governatore di Kaduna ha ringraziato le forze di sicurezza e i funzionari nigeriani per aver liberato gli studenti. “Ho passato notti insonni con il consigliere per la sicurezza nazionale Nuhu Ribadu… mettendo a punto le strategie e coordinando le operazioni delle agenzie di sicurezza, che alla fine hanno portato a questo risultato positivo”, ha detto.