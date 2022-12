Riepilogo e reazioni di SmackDown (30 dicembre 2022): Cena, Flair, Howdy, oh mio!

presto durante l’episodio di questa settimana di SmackDown del venerdì serahanno iniziato a gettare le basi perché Roman Reigns fosse scontento di Sami Zayn che si mordeva i talloni mentre era sul ring, indicando i forti applausi del titolare Uce la scorsa settimana.

È solo una cattiva ottica, come ha detto Paul Heyman.

Reigns l’ha fatto sentire a Zayn come se non fosse un problema, ma sembrava assolutamente qualcosa da annotare, se c’era qualcosa in fondo. Dopotutto, c’è stata una partita più tardi con entrambe le squadre contro Kevin Owens e lo stesso leggendario John Cena.

Quella partita l’ha sentito, amico. Sembrava davvero qualcosa di importante, con la grande atmosfera della folla dal vivo a Tampa, il tipo di sensazione che non proviamo più nel wrestling professionistico.

Hanno anche messo insieme una partita divertente e hanno fatto un ottimo lavoro costruendo l’hot tag per Cena, che la folla stava chiedendo totalmente. Sfortunatamente, a quel punto sembrava che avessero fretta da un po’ di tempo, poiché si poteva sentire l’arbitro che diceva loro di portarselo a casa e dando loro il conto alla rovescia mentre si precipitavano verso il traguardo. Non mi ha portato via nulla, mi ha lasciato solo chiedermi quanto sarebbe stato meglio se avessero avuto più tempo per lavorare con loro.

Alla fine, Owens – che aveva aperto gli occhi così male – ha segnato il gol di Zayn. Accidenti, mi chiedo come reagirà Reigns la prossima settimana.

è stato fantastico. Vorrei che avesse più tempo, ma è stata comunque fantastica e ha anche delineato molto bene il futuro.

Per prima cosa, gridiamo a Raquel Rodriguez qui. È stata messa nella posizione poco invidiabile di quello show, sapendo che non avrebbe vinto lo SmackDown Women’s Championship, e poi alla fine, nonostante quanto fosse protetta dalla sua perdita, è stata completamente messa in ombra da un grande ritorno che l’ha portata a un cambio di titolo subito dopo. .

La Rodriguez ha giocato molto bene con Rossi, tutto sommato, e lei merita molto credito per quello che ha fatto qui.

Charlotte Flair, però, è inevitabile.

Flair è fuori da maggio, dopo essersi presa una pausa per potersi sposare, andare in luna di miele e in generale godersi una vita lontana dal wrestling professionistico. Era solo questione di tempo prima che tornasse. Era anche solo una questione di tempo prima che vincesse di nuovo il titolo.

Non mi aspettavo che queste due cose accadessero così vicine l’una all’altra.

Flair ha letteralmente vinto il titolo pochi minuti dopo il suo ritorno, sfidando Rousey a un incontro in quel momento e facendola rotolare per riconquistare il titolo che aveva perso all’inizio di quest’anno. Immagino che volessero renderlo un grande spettacolo, giusto?

Non potrei essere più felice che il gusto sia tornato. Questa divisione ne aveva bisogno.

È questo?

è possibile?

È più corto di qualche centimetro, che è ciò che traccia.

Posso comprarlo costruito.

Sì, sono disposto a dirlo.

Zio Howdy è Bo Dallas.

Per favore, lascia che lo zio Howdy sia Bo Dallas.

Abbiamo avuto un’altra apparizione dal vecchio Unc durante questo spettacolo, questa volta è apparso dopo che Bray Wyatt e L.A. Knight hanno accettato un incontro alla Royal Rumble. Howdy si è preso il suo dolce momento per salire sul ring, fissando entrambi gli uomini, e poi, mentre sembrava prendere le parti di Wyatt, lo ha colpito con la sorella Abigail.

Il messaggio sembrava abbastanza chiaro: White non ha ceduto ai suoi impulsi più violenti, dopo essersi scusato con il fotografo che lo ha aggredito la scorsa settimana e poi rimanere relativamente calmo mentre accettava la sfida di Knight a un incontro. Se non “gode di quello che sei”, come ha ripetutamente chiesto Hoody, ne pagherà il prezzo.

come ha fatto qui.

Io sospetto.

Knight è stato fantastico in tutto questo, interpretando un ragazzo profondamente confuso che vuole solo farla finita con tutte queste stranezze. Sembra che stia diventando sempre più a suo agio come il suo vecchio sé ogni settimana e ognuno di noi sta meglio per questo.

Ma siamo anche andati d’accordo con il movimento della bontà in questa storia, che è uno spettacolo davvero gradito. Gli affari stanno per riprendersi e devo ammettere che sono qui per questo.

Soprattutto se Howdy è Dallas.

Venga!

tutto il resto

Solo Sikoa ha sconfitto Sheamus in una partita singola che ha caratterizzato molte interferenze sia da The Bloodline che da The Brawling Brutes. È stato comunque un incontro divertente e Seiko è stato fatto sembrare un duro. Stava per eliminare completamente Sheamus quando Drew McIntyre è tornato poche settimane dopo e ha rimosso l’anello. Non è stata una decisione tra queste due parti, e hanno annunciato più tardi nello show che McIntyre e Sheamus avrebbero ottenuto il loro tanto mancato match per il titolo contro gli Usos la prossima settimana.

Mi è piaciuto molto l’intero spogliatoio che prendeva in giro Top Dolla per non essere riuscito a saltare la corda più alta due settimane fa. Mi è piaciuto anche che abbia risposto a questo migliorando, risentito e disposto a litigare con le persone per lui. Ehi, è un vero costruttore di personaggi, qualcosa che non hanno fatto con Hit Row da quando sono tornati. Sono tutto per lei.

Imperium e Braun Strowman hanno avuto uno scontro che era per lo più solo pochi attaccabrighe che non vedevano nessuna delle due parti sembrare molto più forte dell’altra. Quando Strowman stava per schiacciarlo, Ricochet si presentò per aiutarlo e fece voltare tutti (purtroppo inchiodando GUNTHER con un proiettile in testa in quello che si potrebbe presumere fosse un incidente). Non molto per questo, ma fatto per impostare l’annuncio di Gunther contro Strowman per il campionato intercontinentale tra due settimane.

Questa è stata un’ottima offerta.

Grado: A-

Il tuo turno.