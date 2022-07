Guillermo Del Toro Rimorchio Pinocchio parti sciolte

immagine : Netflix

Dopo un’interessante clip teaser e 15 anni di lavoro, Guillermo del Toro Le avventure di Pinocchio Finalmente ottiene un trailer completo. Il film è stato creato da animazione stop-motion e prodotto in parte da The Jim Henson Company.

Il trailer è stravagante, inizia con una voce fuori campo di Cricket mentre racconta la storia del cuore spezzato Geppetto e le avventure birichine e birichine di Pinocchio. Il film sembra progettato per attirare la tua attenzione e allude rudemente alla versione Disney mentre Krickitt dice “Potresti pensare di conoscere questa storia, ma non lo sai”.

La grafica e l’energia di questo trailer mi hanno davvero stupito per il taglio finale. Ci sono alcuni disegni dei personaggi inquietanti e adorabili in offerta, incluso un angelo con gli occhi sulle ali (@1:04, se sei curioso) Questo fa inciampare i miei occhi fuori dalla mia testa, con un bell’aspetto. Anche se non sei interessato ai film per bambini, sembra che valga la pena dedicare il tuo tempo, solo per l’arte.

Il nuovo arrivato Gregory Mann voterà per Pinocchio. Il film è interpretato da Ewan McGregor nei panni di Cricket, David Bradley nei panni di Geppetto, Tilda Swinton nei panni della fata, Christoph Waltz nei panni della volpe e del gatto, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, John Turturro, Finn Wolfhard e altri, tra cui uno dei preferiti Del Attore del Toro, Ron Perlman.

Ovviamente, l’adattamento sostenuto da Netflix sarà confrontato con il nuovo film live-action della Disney che debutterà nelle sale a settembre. Non solo saranno ispirati da storie simili, ma entrambe le versioni continueranno Essere musical.

Le avventure di Pinocchio L’uscita su Netflix è prevista per dicembre 2022.

