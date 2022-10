Santi vs.

‘Thursday Night Football’ è interessante, competitivo e aggressivamente eccitato?! Chissà che fosse possibile in questa stagione, dopo diverse settimane di lenti confronti di giovedì.

In due quarti, gli Arizona Cardinals sono saliti 28-14 sui New Orleans Saints.

Il centrocampista dei Saints Andy Dalton ha avuto un inizio promettente, ma è entrato nella metà campo con tre intercetti: due sono tornati per la retrocessione.

L’attacco dei Saints è iniziato forte con un passaggio di touchdown da 54 yard da Dalton a Rashid Shahid a meno di tre minuti dall’inizio della partita ei Cardinals hanno risposto con un field goal da 50 yard nel primo push per il 7-3.

I Saints stavano correndo con 15 partite in macchina per un totale di nove minuti e sembrava che stessero per mettere a segno un altro touchdown, ma Dalton lanciò un piccone nella zona del traguardo. Questo sarà l’inizio dell’intervallo della selezione del centrocampista.

L’attacco di New Orleans ha fatto molte apparizioni diverse stasera e Tysum Hill, a volte tight end a volte quarterback, ne è una parte importante. Dalton ha raggiunto Hill per estendere il vantaggio dei Saints e il punto in più ha segnato il 14-6.

Proprio quando i santi iniziarono a prendere slancio, i cardinali fecero una dichiarazione con atterraggi successivi, uno in attacco e uno in difesa.

Keaontay Ingram ha corso da 2 yard e ha pareggiato una conversione di due punti nel gioco a 14. La difesa dei Cardinals è quindi aumentata con una scelta da 38 yard 6 per guidare l’Arizona prima della notte.

È stato di nuovo un deja vu per Dalton che ha lanciato un altro pick 6, aggiungendosi al vantaggio dei Cardinals. Dopo aver saltato un punto in più dopo l’ultimo touchdown, i Cardinals hanno deciso di puntare per due. Il loro tentativo ha avuto successo e lo ha reso cardinale 28-14.

Il Cardinale entra nel primo tempo con 22 punti senza risposta.