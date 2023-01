Scienziati scoprono aerei giganti in Patagonia, Cile

Scienziati nella regione della Patagonia cilena hanno scoperto fossili del dinosauro più meridionale mai registrato al di fuori dell’Antartide, compresi i resti di trasformatori giganti che avrebbero dominato la catena alimentare della regione prima dell’estinzione di massa.

Fossili di Megaraptor, un dinosauro carnivoro che visse in alcune parti del Sud America durante il periodo Cretaceo circa 70 milioni di anni fa, sono stati trovati per misurare dimensioni fino a 10 metri, secondo il South American Journal of Geosciences.

“Abbiamo perso un pezzo”, ha detto a Reuters Marcelo Lippi, direttore dell’Istituto antartico cileno (INACH). “Sapevamo dove si trovano i grandi mammiferi, ci saranno anche i grandi carnivori, ma non li abbiamo ancora trovati”.

I resti, recuperati dalla valle del Rio de las Chinas più meridionale del Cile nel bacino di Magallanes tra il 2016 e il 2020, includono anche alcuni resti insoliti di un dinosauro simile al Velociraptor che probabilmente viveva coperto di piume.

I campioni, secondo il ricercatore dell’Università del Cile Jared Amodio, hanno alcune caratteristiche che non si trovano nelle loro controparti argentine o brasiliane.

Fossile al tumulo di Gedo, dove sono stati scoperti i fossili di Megaraptor. Reuters

“Potrebbe essere una nuova specie, il che è molto probabile, o appartenere a un’altra famiglia di dinosauri strettamente imparentata”, ha detto, aggiungendo che erano necessarie prove più conclusive.

Gli studi hanno anche gettato più luce sulle condizioni dell’impatto del meteorite sulla penisola messicana dello Yucatan che potrebbe aver causato l’estinzione dei dinosauri circa 65 milioni di anni fa.

Un team sta lavorando nella regione cilena della Patagonia, dove sono stati trovati fossili di dinosauri piumati. Reuters

Leppe di INACH ha notato bruschi cali di temperatura sull’attuale Patagonia e ondate di freddo intenso che sono durate per diverse migliaia di anni, in contrasto con il clima estremamente caldo che ha prevalso per la maggior parte del periodo Cretaceo.

“L’enorme diversità che stiamo vedendo, la biodiversità, stava anche rispondendo a fattori scatenanti ambientali molto forti”, ha detto Libby.

“Questo mondo era già in crisi prima (del meteorite) e questo è evidente nelle rocce del Rio de las Valley in Cina”, ha detto.