Sembra che la Cina stia cercando di salvare la sfortunata navicella spaziale dall’oblio lunare

HELSINKI – I dati di tracciamento sembrano mostrare che la Cina sta cercando di salvare un veicolo spaziale inizialmente destinato alla Luna ma rimasto bloccato a causa di un malfunzionamento dello stadio del razzo.

I piccoli veicoli spaziali DRO-A e B sono stati lanciati dallo spazioporto di Xichang a bordo di un razzo Long March 2C il 13 marzo. Innanzitutto A dare notizia della missione è stato il media statale cinese Xinhua, che ha annunciato che la navicella spaziale non era stata inserita con precisione nell'orbita designata dallo stadio superiore del razzo Yuanzheng-1S.

“Lo stadio superiore ha riscontrato un malfunzionamento durante il volo, che ha impedito ai satelliti di entrare correttamente nell'orbita preimpostata”, ha affermato Xinhua. inserzionista. “Sono attualmente in corso importanti lavori di smaltimento”, ha aggiunto, citando il Centro di Lancio di Xichang.

I dati del 18° Space Defense Squadron (SDS) della US Space Force inizialmente mostravano oggetti associati a un lancio nell'orbita terrestre bassa (LEO). Tuttavia, i successivi set di dati a due elementi di linea (TLE), una rappresentazione matematica dell'orbita media del satellite, da 18 SDS, mostrano un oggetto dal lancio (designazione internazionale 2024-048A) in un'orbita altamente ellittica di 525 x 132.577 km dell'orbita terrestre. Da allora la questione è stata sollevata, poiché la navicella spaziale è stata tracciata in un'orbita di 971 x 225.193 km il 26 marzo.

Ciò indica che almeno un satellite, e forse entrambi, se ancora attaccati l'uno all'altro, si sono separati dallo stadio superiore e che l'orbita dell'oggetto è stata sollevata.

“Non sappiamo molto, ma penso che possiamo dire dai dati di tracciamento che il carico utile (carico utile) si è separato dallo stadio YZ e ha bruciato almeno un'orbita indicando un tentativo di salvataggio della missione.” ha detto il tracker di attività e astrofisico Jonathan McDowell Novità sullo spazio.

Né i media statali né le autorità spaziali cinesi hanno riferito che DRO-A e B miravano a raggiungere la luna. Tuttavia, la rivista 2023 carta L'omonima tecnologia di navigazione relativa ad alta precisione del satellite indica che la coppia mira a entrare in un'orbita retrograda distante (DRO) attorno alla Luna. I dati orbitali ora lo confermano.

Destinazione: orbita retrograda distante

La coppia DRO-A e B è progettata per comunicare da un'orbita retrograda distante con un altro satellite, chiamato DRO-L, in orbita terrestre bassa. DRO-L è stato lanciato su un razzo Jilong 3 a febbraio. DRO è un'orbita lunare alta che si muove nella direzione opposta alla rotazione della Luna attorno alla Terra.

La Cina non ha ancora fornito aggiornamenti sui satelliti DRO-A e B. L’incendio post-orbita, quando la navicella è al perigeo, o al suo avvicinamento più vicino alla Terra, potrebbe innalzare il suo apogeo, o il punto più lontano dalla Terra, alla distanza lunare.

La navicella spaziale dovrà quindi eseguire un'altra accensione per entrare nell'orbita lunare prevista. Non è noto come l'uso non pianificato di carburante per aumentare la sua orbita e raggiungere la Luna influenzerebbe la missione.

Stack potenziale per DRO-A/B [OBJECT A – 59228, 2024-048A] Da quello che sembra essere un tentativo fallito di lancio con iniezione diretta attraverso la Luna, si trovano attualmente in un'orbita HEO molto alta. Gli angoli e i tempi sembrano completamente sbagliati per una masterizzazione con inserto diretto, ma questo necessita di studio. 🧵⬇️ https://t.co/rels99Pnql pic.twitter.com/HWwvidFoKk – Scott Tilley 🇺🇦 (@coastal8049) 19 marzo 2024

La missione può essere aggiornata se il satellite o i satelliti entrano nell'orbita lunare originariamente pianificata. La natura chiusa della missione in termini di informazioni smentisce l'apertura, mentre il lander Peregrine di Astrobotic ha avuto problemi durante la sua sfortunata missione lunare.

La missione DRO-A/B non sembra costituire una parte importante dei piani lunari della Cina e la sua perdita non avrebbe un impatto significativo sul programma di esplorazione del paese. Si tratta piuttosto di una missione di test tecnologico e orbitale che potrebbe svolgere un ruolo nelle sue più ampie ambizioni lunari di creare infrastrutture di navigazione e comunicazione lunari per supportare l’esplorazione lunare.

Inoltre, non è l’unica nuova missione lunare cinese. Il satellite di comunicazione lunare Queqiao-2 è stato lanciato il 19 marzo come precursore della missione di ritorno di campioni dal lato lontano Chang'e-6, prevista per maggio. Due satelliti più piccoli, chiamati Tiandu-1 e Tiandu-2, erano a bordo del lancio come esploratori dei più ampi piani della costellazione di Queqiao.

