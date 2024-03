Quando le curve d'acciaio di Richard Serra diventarono un monumento

Le sinuose ellissi hanno, letteralmente, spostato il fulcro della carriera di Serra: dalla materia solida allo spazio, dal processo alla percezione, e dalle azioni dell'artista all'esperienza fisica dello spettatore. I volumi di accompagnamento hanno fornito a questo artista controverso e sempre irritante un terzo atto inaspettatamente coeso; Gli ovali della Dia Art Foundation di Beacon, New York, sono diventati un luogo fidato per i secondi appuntamenti e lo sfondo perfetto per il flirt culturale. Per quanto mi riguarda, negli ultimi decenni, le ellissi sono rimaste come tombe vuote, legate nella mia mente a un altro luogo di acciaio distorto, e alla vita di un artista che ha vissuto gli eventi dell'11 settembre 2001 in modo terribile, immediato. modo.

I primi tre ovali curvi furono esposti alle gallerie Zia di Chelsea nel 1997. Progettare i pannelli curvi per farli stare in piedi si rivelò una mossa facile; La cosa più difficile è produrli. Un produttore di sottomarini ha detto a Serra che era impossibile. Un cantiere navale nel Maryland ci ha provato, ha fallito ed è stato scoperto, ma poi ha chiuso. Ci vollero anni prima che trovasse un'acciaieria tedesca specializzata nella costruzione di turbine e caldaie in grado di svolgere il lavoro. Trasportarli attraverso l'Atlantico negli showroom è stata un'impresa ingegneristica pesante.